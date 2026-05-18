Het is de maandag na de 24 uur van de Nürburgring, daarnaast staat er dit weekend weer een Formule 1-grand prix op het programma. Het meest gelezen nieuws van vandaag hebben we even voor je op een rijtje gezet.
Vandaag liet de ambassadeur van Mercedes weten dat hij “om de drie minuten een hartaanval” door Verstappen kreeg. Maro Engel stipt het onderonsje met de Nederlander aan op de Nordschleife en Ford-topman Mark Rushbrook laat zich uit over de situatie bij Red Bull Racing, waar nu ook Gianpiero Lambiase zijn laatste termijn ingaat voordat hij vertrekt. Dit is de GPFans Recap van maandag 18 mei.
Mercedes schrok van stints Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"
Mercedes-AMG Team Verstappen Racing had de snelheid er goed inzitten gedurende de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Max Verstappen en teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella lagen op overwinningskoers tot de kapotte aandrijfas. Ambassadeur Bernd Schneider deelt de complimenten uit aan de viervoudig wereldkampioen, al was het wel af en toe schrikken. De hele uitspraak van de ambassadeur lezen? Klik hier!
Verstappen bevestigt terugkeer in 24h Nürburgring, maar wacht op antwoord van F1
Max Verstappen laat weten dat hij terug zal keren in een toekomstige editie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Het is echter nog afwachten of dat in 2027 al kan. De Formule 1 heeft de kalender van volgend seizoen namelijk nog niet bekendgemaakt. Lezen wat Verstappen te zeggen heeft over de editie van volgend jaar? Klik hier!
Engel stipt incident met Verstappen aan: "Het was een misverstand"
Volgens Mercedes-AMG-fabriekscoureur Maro Engel heeft Max Verstappen een onuitwisbare indruk achtergelaten tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De Duitser stelt dat de viervoudig Formule 1-wereldkampioen het team naar een hoger niveau heeft getild en blikt met een glimlach terug op een onderling momentje op de baan, zo laat de racewinnaar weten in een gesprek met F1-Insider. Lezen hoe Engel op het momentje terugkijkt? Klik hier!
Ford-topman Rushbrook houdt vertrouwen in Red Bull na vertrek sleutelpersonen
Ford-topman Mark Rushbrook heeft de aankondiging van het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase ook voorbij zien komen, maar onthult in gesprek met Motorsport dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Red Bull de vertrekkende sleutelpersonen kan opvangen. De Amerikaan wijst daarnaast naar de toekomst van Max Verstappen. De hele uitspraak van Rushbrook lezen? Klik hier!
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"
Max Verstappen leek dicht bij de overwinning te komen in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, maar het noodlot sloeg toe met nog drie uur te gaan. Christoph Sagemüller, het hoofd van Mercedes-AMG Motorsport, is opgetogen door de overwinning van de Ravenol-bolide van Winward Racing, maar hij baalt van de problemen aan de andere kant van de garage bij Verstappen Racing. Het statement van Mercedes lezen? Klik hier!
