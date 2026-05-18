close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Laurent Mekies, Vasseur, Red Bull Racing, Ferrari, generic, 2026

FIA onthult na GP Canada welke teams profiteren van ADUO-regels

Laurent Mekies, Vasseur, Red Bull Racing, Ferrari, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

FIA onthult na GP Canada welke teams profiteren van ADUO-regels

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA zal uiterlijk twee weken na de Grand Prix van Canada onthullen welke teams er gebruik kunnen gaan maken van het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma. Na het wegvallen van de races in Bahrein en Djedda is het plan hier en daar wat aangepast en zijn er nog maar drie meetpunten.

Het ADUO-programma is in het leven geroepen om motorfabrikanten te helpen die te veel achterlopen op de snelste power unit. Daarbij benadrukt de FIA in gesprek met Auto Motor und Sport dat het niet gaat om een gift om competitiver te worden, maar een programma om het budgetplafond te verlichten. "Het is geen wondermiddel, en het is ook niet zo dat de FIA ​​bonuspunten uitdeelt aan iemand die achterloopt. Het geeft ze simpelweg de ruimte om hun motor verder te ontwikkelen binnen de kaders die door de technische reglementen worden gesteld", legt Nikolas Tombazis uit.

Meetmomenten

Het eerste meetmoment loopt na de race in Canada af en de FIA zal binnen twee weken de fabrikanten op de hoogte brengen van de ADUO-tijd. De tweede periode loopt van de race in Monaco tot en met Hongarije. De derde periode begint vanaf de Dutch Grand Prix tot en met de wedstrijd in Mexico-Stad. Daarnaast krijgen fabrikanten die na de eerste twee periodes geen ADUO-tijd hebben ontvangen, ook geen ADUO tijd verwachten na de derde periode.

Updates 'opsparen' is verboden

Daarbij mogen de fabrikanten geen updates 'opsparen'. Zo krijgen fabrikanten die minimaal vier procent achterliggen op de snelste motor twee extra upgrades voor 2026, maar ook twee voor 2027. De updates die voor 2027 worden toegekend mogen in het huidige seizoen worden gebruikt, maar de twee updates die worden toegekend in 2026, mogen dan weer niet worden meegenomen naar volgend jaar.

Wie er momenteel gebruik zouden kunnen gaan maken van de ADUO-tijd is nog onbekend. Wel lijkt Honda, als absolute hekkensluiter in 2026, gebruik te mogen gaan maken van het hulpprogramma. Mercedes en Red Bull-Ford lijken juist met elkaar te gaan uitmaken wie er bovenaan de lijst staat en dus over de sterkste verbrandingsmotor beschikt.

Gerelateerd

FIA Canada Ford Grand Prix van Canada F1 Grand Prix van Canada Red Bull Powertrains-project

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Dit is het sterk afwijkende tijdschema voor het sprintweekend in Canada

Dit is het sterk afwijkende tijdschema voor het sprintweekend in Canada

  • Vandaag 06:58
  • 4
Ford-topman Rushbrook houdt vertrouwen in Red Bull na vertrek sleutelpersonen

Ford-topman Rushbrook houdt vertrouwen in Red Bull na vertrek sleutelpersonen

  • 1 uur geleden
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada

Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada

  • Gisteren 12:01
  • 10
Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

  • 16 mei 2026 09:03
  • 7
'FIA overweegt kortere Formule 1-races vanaf 2027 door nieuwe motorregels' Podcast

'FIA overweegt kortere Formule 1-races vanaf 2027 door nieuwe motorregels'

  • Gisteren 08:27
  • 2
Fan laat boodschap voor Verstappen achter in bocht 69 op Nürburgring

Fan laat boodschap voor Verstappen achter in bocht 69 op Nürburgring

  • 2 uur geleden

Net binnen

19:41
Ford-topman Rushbrook houdt vertrouwen in Red Bull na vertrek sleutelpersonen
18:54
Fan laat boodschap voor Verstappen achter in bocht 69 op Nürburgring
18:06
Engel stipt incident met Verstappen aan: "Het was een misverstand"
17:17
Mercedes legt kampioenschapsleider Antonelli verbod voor Nürburgring op
16:28
Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie" 24h Nürburgring

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"

Vandaag 16:28 1
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt" 24h Nürburgring

Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"

Vandaag 15:04
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!" 24h Nürburgring

Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"

Vandaag 13:26
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer" 24h Nürburgring

Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

Vandaag 12:01 6
Ontdek het op Google Play
x