De FIA zal uiterlijk twee weken na de Grand Prix van Canada onthullen welke teams er gebruik kunnen gaan maken van het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma. Na het wegvallen van de races in Bahrein en Djedda is het plan hier en daar wat aangepast en zijn er nog maar drie meetpunten.

Het ADUO-programma is in het leven geroepen om motorfabrikanten te helpen die te veel achterlopen op de snelste power unit. Daarbij benadrukt de FIA in gesprek met Auto Motor und Sport dat het niet gaat om een gift om competitiver te worden, maar een programma om het budgetplafond te verlichten. "Het is geen wondermiddel, en het is ook niet zo dat de FIA ​​bonuspunten uitdeelt aan iemand die achterloopt. Het geeft ze simpelweg de ruimte om hun motor verder te ontwikkelen binnen de kaders die door de technische reglementen worden gesteld", legt Nikolas Tombazis uit.

Meetmomenten

Het eerste meetmoment loopt na de race in Canada af en de FIA zal binnen twee weken de fabrikanten op de hoogte brengen van de ADUO-tijd. De tweede periode loopt van de race in Monaco tot en met Hongarije. De derde periode begint vanaf de Dutch Grand Prix tot en met de wedstrijd in Mexico-Stad. Daarnaast krijgen fabrikanten die na de eerste twee periodes geen ADUO-tijd hebben ontvangen, ook geen ADUO tijd verwachten na de derde periode.

Updates 'opsparen' is verboden

Daarbij mogen de fabrikanten geen updates 'opsparen'. Zo krijgen fabrikanten die minimaal vier procent achterliggen op de snelste motor twee extra upgrades voor 2026, maar ook twee voor 2027. De updates die voor 2027 worden toegekend mogen in het huidige seizoen worden gebruikt, maar de twee updates die worden toegekend in 2026, mogen dan weer niet worden meegenomen naar volgend jaar.

Wie er momenteel gebruik zouden kunnen gaan maken van de ADUO-tijd is nog onbekend. Wel lijkt Honda, als absolute hekkensluiter in 2026, gebruik te mogen gaan maken van het hulpprogramma. Mercedes en Red Bull-Ford lijken juist met elkaar te gaan uitmaken wie er bovenaan de lijst staat en dus over de sterkste verbrandingsmotor beschikt.

