Jeroen Bleekemolen heeft de winst verdiend in de SP 10-klasse van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, de officiële GT4-divisie op het circuit in de Eifel. Er waren in de slotfase wat zorgen over zijn BMW M4 GT4 Evo, maar uiteindelijk zag hij alsnog als eerste de zwart-witgeblokte vlag.

Bleekemolen deelde de BMW van Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport met Joshua Bednarski, Peter Cate en Tom Schütze. Ze waren lange tijd in gevecht met een andere BMW, die van Hofor Racing by Bonk Motorsport met Max Partl, Michael Schrey, Philip Wiskirchen en Thorsten Wolter. Hij liet op zaterdagavond weten dat zijn eerste twee stints "super" verliepen. "We zijn al bijna P1 en we zijn het snelst in onze klasse. We hebben veel inhaalacties gepleegd. We hebben ook veel meegemaakt met regen op slicks en op regenbanden op een opdrogende baan. We hebben genoeg weer gezien voor drie raceseizoenen", klonk het tegenover GPFans en Autosport.nl.

Sensorprobleem gooit bijna roet in het eten

De Cerny-BMW van de Nederlander maakte meer posities goed in de nacht. "We zijn terug naar P1 gevochten. Het zit dicht bij elkaar vooraan, dus het blijft spannend", vertelde Bleekemolen op zondagochtend. Een paar uur later leek hij de stuiten op een probleem. "We hebben waarschijnlijke een kapotte uitlaat. De auto loopt al een tijdje niet meer, dus dit wordt lastig." Uiteindelijk bleek het om een sensor te gaan. "De auto loopt weer beter na een pitstop."

Bednarski, Bleekemolen, Cate en Schütze versloegen twaalf andere GT4-deelnemers voor de SP 10-klassezege. "Het was een super race. Het kleine probleem met een sensor was gelukkig op te lossen en toen reden we weer naar de kop - een super prestatie van het hele team."

