Verstappen bevestigt terugkeer in 24h Nürburgring, maar wacht op antwoord van F1
Verstappen bevestigt terugkeer in 24h Nürburgring, maar wacht op antwoord van F1
Max Verstappen laat weten dat hij terug zal keren in een toekomstige editie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Het is echter nog afwachten of dat in 2027 al kan. De Formule 1 heeft de kalender van volgend seizoen namelijk nog niet bekendgemaakt.
De beruchte wedstrijd in de Eifel van afgelopen weekend was een ware uitputtingsslag, al helemaal in de GT3-klasse. Terwijl het ene na het andere topteam uitviel, vaak vanwege een crash, ploeterden de Mercedes-AMG's van Winward Racing voort. Uiteindelijk won de Team Ravenol-auto met Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz, nadat Verstappen Racing vanuit de leiding een probleem kreeg met nog drie uur te gaan. Dani Juncadella moest met een afgebroken aandrijfas rustig terugrijden naar de pits en werd na vele reparaties 37e samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Verstappen.
Verstappen lijkt nu al uit te kijken naar de volgende editie
"Natuurlijk ga ik het wel proberen", antwoordde de viervoudig wereldkampioen op de vraag of hij van plan is terug te keren. "Het hangt altijd een beetje van mijn agenda af." Het blijft voor nu afwachten of er een Grand Prix samen gaat vallen met de 24h Nürburgring. "Ik geniet van de competitie hier, evenals de endurance-stijl van race waar je een auto deelt met teamgenoten, dat het 24 uur duurt en dat het circuit zo mega-uitdagend is. Het is gewoon die hele combinatie."
Dat Verstappen opnieuw de 24h Nürburgring gaat doen, kunnen we een zekerheid noemen. "Tot de volgende keer", laat het kamp van de Nederlander dan ook weten op social media. Juncadella voegde bij GPFans na de race toe: "Volgend jaar komen we terug."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"
- Vandaag 12:01
- 6
Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"
- 3 uur geleden
- 5
Juncadella bewondert aanpak Max Verstappen: 'Ik moedig alle F1-coureurs aan hierheen te komen'
- 2 uur geleden
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- Gisteren 14:06
- 33
Nürburgring 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"
Gebroeders Huisman winnen hun klasses in 24h: "Werd in laatste ronde nog van de baan geramd"
Net binnen
Verstappen bevestigt terugkeer in 24h Nürburgring, maar wacht op antwoord van F1
- 40 minuten geleden
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"
- 1 uur geleden
Juncadella bewondert aanpak Max Verstappen: 'Ik moedig alle F1-coureurs aan hierheen te komen'
- 2 uur geleden
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"
- 2 uur geleden
Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"
- 3 uur geleden
- 5
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"
- Vandaag 12:01
- 6
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Gisteren 12:01
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- Gisteren 14:06
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei