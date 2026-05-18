Max Verstappen laat weten dat hij terug zal keren in een toekomstige editie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Het is echter nog afwachten of dat in 2027 al kan. De Formule 1 heeft de kalender van volgend seizoen namelijk nog niet bekendgemaakt.

De beruchte wedstrijd in de Eifel van afgelopen weekend was een ware uitputtingsslag, al helemaal in de GT3-klasse. Terwijl het ene na het andere topteam uitviel, vaak vanwege een crash, ploeterden de Mercedes-AMG's van Winward Racing voort. Uiteindelijk won de Team Ravenol-auto met Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz, nadat Verstappen Racing vanuit de leiding een probleem kreeg met nog drie uur te gaan. Dani Juncadella moest met een afgebroken aandrijfas rustig terugrijden naar de pits en werd na vele reparaties 37e samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Verstappen.

Verstappen lijkt nu al uit te kijken naar de volgende editie

"Natuurlijk ga ik het wel proberen", antwoordde de viervoudig wereldkampioen op de vraag of hij van plan is terug te keren. "Het hangt altijd een beetje van mijn agenda af." Het blijft voor nu afwachten of er een Grand Prix samen gaat vallen met de 24h Nürburgring. "Ik geniet van de competitie hier, evenals de endurance-stijl van race waar je een auto deelt met teamgenoten, dat het 24 uur duurt en dat het circuit zo mega-uitdagend is. Het is gewoon die hele combinatie."

Dat Verstappen opnieuw de 24h Nürburgring gaat doen, kunnen we een zekerheid noemen. "Tot de volgende keer", laat het kamp van de Nederlander dan ook weten op social media. Juncadella voegde bij GPFans na de race toe: "Volgend jaar komen we terug."

