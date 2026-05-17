Mercedes-AMG Team Verstappen Racing lag op overwinningskoers in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Echter, uit het niets heeft de nummer-3-bolide van Lucas Auer, Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen de geest gegeven. De viervoudig wereldkampioen en Auer zijn er kapot van.

Winward Racing wist als enige een bijna foutloze race te rijden op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen bouwde tijdens zijn meest recente dubbelstint een voorsprong op van een halve minuut voor de andere Mercedes-AMG, die onder de naam van Team Ravenol uitkomt. Juncadella stapte in, maar merkte gelijk dat er iets mis was. De ABS-sensor gaf een probleem aan, vibraties doken op en toen brak de aandrijfas af. Einde oefening nadat ze uur na uur na uur aan de leiding lagen.

Frustratie maar tegelijkertijd ook trots

Auer vertelt tegenover onder andere GPFans: "Het was dus een teleurstellend einde voor auto nummer 3, maar ik ben nog steeds trots op het team en mijn teamgenoten. Natuurlijk is er wel wat frustratie, maar tegelijkertijd ben ik erg trots op wat we tot nu toe hebben bereikt."

Verstappen voegt in een statement toe: "Dat is het dan. Dit is een hele bittere pil. Vanaf de leiding is de aandrijfas gebroken en daarmee is ons gevecht voor de overwinning ten einde gekomen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun gedurende dit weekend."

