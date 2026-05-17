close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen Racing crew fixing car in 24h Nurburgring

Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"

Verstappen Racing crew fixing car in 24h Nurburgring — Foto: © IMAGO

Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing lag op overwinningskoers in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Echter, uit het niets heeft de nummer-3-bolide van Lucas Auer, Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen de geest gegeven. De viervoudig wereldkampioen en Auer zijn er kapot van.

Winward Racing wist als enige een bijna foutloze race te rijden op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen bouwde tijdens zijn meest recente dubbelstint een voorsprong op van een halve minuut voor de andere Mercedes-AMG, die onder de naam van Team Ravenol uitkomt. Juncadella stapte in, maar merkte gelijk dat er iets mis was. De ABS-sensor gaf een probleem aan, vibraties doken op en toen brak de aandrijfas af. Einde oefening nadat ze uur na uur na uur aan de leiding lagen.

Frustratie maar tegelijkertijd ook trots

Auer vertelt tegenover onder andere GPFans: "Het was dus een teleurstellend einde voor auto nummer 3, maar ik ben nog steeds trots op het team en mijn teamgenoten. Natuurlijk is er wel wat frustratie, maar tegelijkertijd ben ik erg trots op wat we tot nu toe hebben bereikt."

Related image
Related image

Verstappen voegt in een statement toe: "Dat is het dan. Dit is een hele bittere pil. Vanaf de leiding is de aandrijfas gebroken en daarmee is ons gevecht voor de overwinning ten einde gekomen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun gedurende dit weekend."

Gerelateerd

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring Mercedes-AMG Verstappen Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard Live

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard

  • 32 minuten geleden
  • 30
Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

  • 2 uur geleden
  • 15
Verstappen bijna betrokken bij zware crash, maar "hadden ons geen betere race kunnen wensen"

Verstappen bijna betrokken bij zware crash, maar "hadden ons geen betere race kunnen wensen"

  • 2 uur geleden
Engel geniet stiekem van touché met teamgenoot Max Verstappen: "Heb me erg vermaakt"

Engel geniet stiekem van touché met teamgenoot Max Verstappen: "Heb me erg vermaakt"

  • Vandaag 07:53
Zondagochtend in 24h Nürburgring: Verstappen aan kop, slagveld in GT3, drie diskwalificaties

Zondagochtend in 24h Nürburgring: Verstappen aan kop, slagveld in GT3, drie diskwalificaties

  • Vandaag 06:51
  • 1
Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

  • Gisteren 09:03
  • 7

Nürburgring 2026

13:46
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
13:06
Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"
12:04
Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"
11:35
Verstappen bijna betrokken bij zware crash, maar "hadden ons geen betere race kunnen wensen"

Net binnen

14:00
Olav Mol over de impact van Barcelona 2016: 'Het was meteen chaos in Nederland'
13:46
Live
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
12:04
Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"
12:01
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
11:35
Verstappen bijna betrokken bij zware crash, maar "hadden ons geen betere race kunnen wensen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard Live

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard

32 minuten geleden 30
Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil" 24h Nürburgring

Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"

1 uur geleden
Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen" 24h Nürburgring

Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

2 uur geleden 15
Verstappen bijna betrokken bij zware crash, maar "hadden ons geen betere race kunnen wensen" 24h Nürburgring

Verstappen bijna betrokken bij zware crash, maar "hadden ons geen betere race kunnen wensen"

2 uur geleden
Ontdek het op Google Play
x