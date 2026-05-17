Zondagochtend in 24h Nürburgring: Verstappen aan kop, slagveld in GT3, drie diskwalificaties

Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing heeft de nacht van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring overleefd. AMG staat er extra goed voor, want de andere door Winward Racing gerunde bolide, die van Team Ravenol, ligt tweede. GPFans loopt op de Nürburgring Nordschleife alle pechgevallen en uitvalbeurten door na een enorm incidentrijke eerste zestien uur voor de GT3-klasse.

Dani Juncadella, Max Verstappen, Jules Gounon en Lucas Auer zijn in deze volgorde continu dubbelstints aan het doen. Er kan natuurlijk nog heel veel gebeuren in de laatste acht uur, maar voor zover het mogelijk is, hebben ze de wedstrijd onder controle. Ze liggen zo'n twintig seconden voor op ploegmaten Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz. Het gevecht om het laatste plekje op het podium gaat momenteel tussen de 34-Walkenhorst-Aston Martin, de 99-ROWE-BMW, en de BMW M3 Touring 24H uit de SP-X-klasse.

Artikel gaat verder onder video

Vele GT3-topteams crashen en drie diskwalificaties

Mirko Bortolotti begon vanaf de pole position, maar de 84-Red Bull ABT-Lamborghini kreeg meteen een lekke band vanwege een touché met Juncadella in de eerste bocht. Ze hebben zich nu teruggevochten naar de zesde plaats.

De 130-Schaeffler-Lamborghini had de leiding in handen, totdat Marco Mapelli werd bestraft voor een valse start. In de avond liep Nick Yelloly een lekke band op en schampte hij de muur bij Flugplatz. Samen met Nicky Catsburg rijden ze achterin de top twintig.

Tom Coronel zat op beide GT3-Audi's uit de AT1-klasse, maar Dominik Fugel ging hard de vangrails in bij Schwedenkreuz na een lekke band, terwijl de andere veel tijd verloor vanwege een probleem met de koppeling.

Thierry Vermeulen lag eerste met nog twee uur te gaan, maar crashte hard met de 45-Realize Kondo-Ferrari, toen hij een Cayman moest ontwijken bij Hatzenbach.

De 7-Konrad-Lamborghini lag lange tijd in de top vijf, totdat ze tien minuten verloren in de garage met stuurbekrachtigingsproblemen. Pavel Lefterov liep in de nacht eveneens schade op bij Hatzenbach.

The 47-KCMG-Mercedes-AMG en 16-Scherer Sport PHX-Audi waren twee van de vele GT3-favorieten, bij Alexander Sims knalde achterop Jesse Krohn bij Pflanzgarten na mogelijke miscommunicatie over Code 60-zones en groene vlaggen.

Manthey, naast Scherer Sport PHX het succesvolste team uit de geschiedenis van de 24h Nürburgring, crashte bij Brünnchen na vier uur. Kévin Estre verloor de Grello-Porsche op olie van de Four Motors-Porsche Cup-auto uit de AT2-klasse. Arjun Maini met de 64-Haupt-Mustang ging daar een paar minuten later ook hard de vangrail in. Ook Michele Di Martino in de 33-KKrämer-Audi zou een bezoekje brengen aan de muur in Brünnchen.

De nummer-1-BMW van ROWE Racing kon de overwinning niet verdedigen. Brandstoftankproblemen zorgden daar voor een uitvalbeurt aan het begin van de nacht.

Morris Schuring was aan het jagen op een top vijf-finish, maar crashte rond middernacht bij Flugplatz. De Nederlander in de 44-Falken-Porsche moest de Saugmotoren-Z4 zien te ontwijken, maar kwam daarbij op een kerb terecht, waardoor hij de muur in stuiterde.

Harry King lag tweede binnen de Pro-Am-klasse, maar de 86-High Class-Porsche verloor een kwartier door een spin in de grindbak op de Grand Prix-Strecke. De 65-Haupt-Mustang van onder andere de Nederlandse jongeling Colin Caresani deed het ook uitstekend in de Pro-Am-klasse, totdat zijn ploegmaat David Schumacher bij Kesselchen uitviel.

Mex Jansen, nóg een Nederlands talent uit de Pro-Am-klasse binnen GT3, deed het prima bij Walkenhorst Motorsport. Helaas werd zijn Aston Martin vanachter geramd bij het aanremmen voor een slow zone.

De mega-klapper in de nacht was die van Alessio Picariello in de 17-Dunlop-Porsche. Hij wilde om een Porsche Cup-auto gaan bij het aanremmen voor Bergwerk, maar spinde op hoge snelheid tegen de vangrails. Op een stijve nek na, is de Belg oké.

Bij het opkomen van de zon lag er plotseling olie op de baan bij Aremberg. De leider in de BMW M2 Racing-klasse crashte en meerdere auto's gleden door de grindbak, waaronder Dan Harper vanaf P3 en Jens Klingmann vanaf P4, maar zij kwamen er ongeschonden van af. Wie niet ongeschonden bleef, was Frédéric Vervisch. Vanaf P7 liep zijn 67-Haupt-Mustang schade aan een wiel op.

De 11-Schnitzelalm-Mercedes-AMG was stilletjes aan in de algemene top tien beland en lag tweede in GT3 Pro-Am, maar is net uitgevallen met waarschijnlijk een geplofte motor. Philip Ellis spinde zelfs op zijn eigen olie.

Guido Dumarey heeft zojuist nog een enorme klapper meegemaakt op de Döttinger Höhe na een lekke band op hoge snelheid bij de 37-PROsport-Aston Martin.

Drie coureurs zijn gediskwalificeerd en zijn hun licenties kwijtgeraakt voor het te hard rijden door Code 60-zones en de resulterende DMSB-strafpunten: Grégoire Boutonnet in de nummer-652-Adrenalin-BMW M240i, Jarno D'Hauw in de nummer-658-BMW M240i en voormalig F1-coureur Timo Glock in de nummer-69-Dörr-McLaren.

Gerelateerd