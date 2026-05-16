Smedley noemt 'Papaya Rules' van McLaren een marketingfout
Volgens voormalig Formule 1-ingenieur en huidig analist Rob Smedley hebben de zogenaamde 'Papaya Rules' bij McLaren vooral voor onnodige verwarring gezorgd. Samen met presentator Jake Humphrey stelt de oprichter van de FAT Karting League dat de term inmiddels is uitgegroeid tot een aanfluiting en daarom naar de achtergrond is verdwenen. Dat laten de twee weten in de High Performance Racing-podcast.
De veelbesproken regels werden vorig seizoen in het leven geroepen om de onderlinge strijd tussen Lando Norris en teamgenoot Oscar Piastri in goede banen te leiden. Hoewel teambaas Andrea Stella eerder dit jaar aangaf dat de protocollen voor onderling racen in een vereenvoudigde vorm behouden blijven, lijkt de specifieke benaming intern in de ban te zijn gedaan.
Bemoeienis van marketingexperts
Smedley, die tegenwoordig regelmatig als technisch expert optreedt, stoort zich aan de manier waarop McLaren de afspraken destijds naar buiten bracht. Hij ziet het als een voorbeeld van marketing die het sportieve aspect in de weg zit. "Ik heb zoiets van: laat de brandingexperts de serieuze zaken niet in de weg staan. Ik krijg hier waarschijnlijk kritiek op, maar noem het gewoon geen Papaya Rules. Het zijn simpelweg gedragsregels. McLaren heeft gedragsregels. Force India had ze, Williams had ze, Ferrari had ze", aldus de voormalig engineer.
Duidelijkheid voor het hele team
Volgens Smedley hoeven afspraken tussen coureurs helemaal niet ingewikkeld te zijn, zolang de communicatie transparant is. "Ik denk dat het met gedragsregels heel simpel is. Als ze vanaf het begin duidelijk zijn, wanneer je voor het seizoen samenzit en als hoger management en een groep senior medewerkers, inclusief de coureurs, afspreekt dat dit is wat er gaat gebeuren en hoe we dit gaan doen. Dan heeft niemand een probleem", legt hij uit. De analist benadrukt dat onduidelijkheid het grootste gevaar vormt voor een raceteam. "Het probleem met gedragsregels ontstaat wanneer vijftig procent van de garage de regels kent en vijftig procent niet, dan wordt het een groot probleem".
Term is een aanfluiting geworden
Presentator Jake Humphrey bevestigt in de podcast dat McLaren de term zelf inmiddels ook liever vermijdt. Tijdens een recent bezoek aan het McLaren Technology Centre kreeg hij te horen dat de naam niet meer gebruikt wordt. "Ik denk dat het team het nu heeft laten vallen. Toen ik daar laatst was, zei iemand: 'We praten niet meer over Papaya Rules'", deelt Humphrey. Hij begrijpt die keuze volkomen. "Ik denk dat het bijna een aanfluiting is geworden, begrijp je wat ik bedoel? Papaya Rules associëren we nu met een periode van verwarring voor iedereen, dus ik denk niet dat je het nog zult horen".
Zonder de nadrukkelijke stempel van de omstreden regels lijken de coureurs van de Britse renstal dit seizoen hun draai te hebben gevonden. Na de recente race in Miami bezetten Norris en Piastri respectievelijk de vierde en zesde plaats in het wereldkampioenschap, waarmee het team stevig op de derde plek in de constructeursstand staat.
