McLaren-CEO Zak Brown heeft in een formele brief aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem opgeroepen tot een verbod op het bezit van meerdere Formule 1-teams door één eigenaar, zo meldt onder andere PlanetF1. Volgens de Amerikaan vormen zogeheten A/B-constructies en nauwe strategische allianties een direct gevaar voor de sportieve integriteit van de koningsklasse.

De discussie over gemeenschappelijk teameigendom is in de eerste helft van 2026 in een stroomversnelling geraakt door de voorbereidingen op de nieuwe reglementaire cyclus. De topman van de renstal uit Woking richt zijn pijlen specifiek op de nauwe samenwerking tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls, maar waarschuwt ook voor een mogelijke verstrengeling tussen Mercedes en Alpine. Vanaf dit seizoen neemt de Franse formatie naast krachtbronnen ook versnellingsbakken en achterwielophangingen af van het merk met de ster, wat de vrees voor een nieuwe satellietconstructie aanwakkert. Volgens de leidsman van McLaren is de Formule 1 dankzij het budgetplafond inmiddels financieel gezond genoeg om uit elf volledig onafhankelijke renstallen te bestaan die elk hun eigen intellectueel eigendom ontwikkelen.

Brown hekelt overdracht van personeel en kennis

Brown liet zich eerder ook al eens uit over de nauwe samenwerking tussen een aantal Formule 1-teams: "Ik denk dat we zo snel mogelijk van A/B-teams af moeten", klonk het destijds. Daarbij doelt de beleidsbepaler op strategische participatie of andere vormen van invloed die de sportieve balans kunnen verstoren. Als concreet voorbeeld van oneerlijke concurrentie wijst de Amerikaan naar de Grand Prix van Singapore in 2024, waar Daniel Ricciardo namens het zusterteam de snelste raceronde noteerde om zo een cruciaal WK-punt af te snoepen van McLaren ten gunste van Max Verstappen.

FIA gaat onderzoek doen

Daarnaast stoort de McLaren-baas zich aan de vlotte uitwisseling van kennis en medewerkers tussen bevriende teams, wat volgens hem de geest van de reglementen omzeilt. "We hebben gezien dat intellectueel eigendom van het ene naar het andere team wordt overgedragen", aldus de Amerikaan over de technische kruisbestuiving. "We hebben personeel van de ene op de andere dag van team zien wisselen, terwijl ik tot 2028 moet wachten", zo klinkt het kritisch over de geldende 'gardening leave'-periodes die voor onafhankelijke teams veel strenger lijken uit te pakken. FIA-president Ben Sulayem heeft in Miami aan geselecteerde media waaronder RacingNews365, laten weten dat de kwestie onderzocht gaat worden.

