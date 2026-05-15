close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Haase after Race 2 victory at Nurburgring

Haase kijkt uit naar 24h Nürburgring: "Vervult me met trots om met Verstappen te vechten"

Haase after Race 2 victory at Nurburgring — Foto: © IMAGO

Haase kijkt uit naar 24h Nürburgring: "Vervult me met trots om met Verstappen te vechten"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Christopher Haase is een bekende naam geworden voor fans van Max Verstappen. De Audi-coureur van Scherer Sport PHX ging namelijk in NLS2 in maart en in de 24h Qualifiers in april de strijd aan met de viervoudig wereldkampioen. De Duitser kijkt uit naar de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring van dit weekend, en uiteraard is het doel om de zege te pakken.

Net als Porsche-formatie Manthey, waarvan Thomas Preining één van de coureurs is waarmee GPFans kon spreken, heeft Scherer Sport PHX in de geschiedenis van dit evenement zeven overwinningen behaald. Haase zal dit weekend proberen daar een achtste recordzege van te maken. Hij krijgt ondersteuning van twee Britten, Ben Green en Alexander Sims. Eén van de vele rivalen die hij zal moeten verslaan, is Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, maar Haase kijkt al uit naar de gevechten met Verstappen.

Achtste overwinning is het doel

"Onze Audi R8 is een recordhouder hier. Dat betekent dat onze bolide volledig uitontwikkeld is en tot in de kleinste details verfijnd. Daardoor zal deze ook niet meer sneller worden, wat je weer als een nadeel kunt beschouwen", vertelde Haase tegenover GPFans en de aanwezige media. "Desondanks levert Scherer Sport PHX elke dag fantastisch werk en wordt er voortdurend naar manieren gezorgd om de auto van race tot race sneller te maken. De omstandigheden dit weekend zijn echter niet optimaals voor de Audi. Desalniettemin is het ons doel om hier opnieuw te winnen."

Ondanks dat Scherer Sport PHX nog in 2024 zegevierde, beschouwt Haase zijn team als een underdog. "We ervaren aanzienlijk minder druk, aangezien we geen fabrieksteam meer zijn." Officiële fabriekssteun voor de GT3-Audi stopte, toen het Duitse merk aankondigde haar intrede te maken in de Formule 1.

Related image
Related image

Met trots vervuld na gevechten met Verstappen

"Dankzij mijn twee duels met Max Verstappen is mijn naam ongetwijfeld nog bekender geworden. Daar was ik me in eerste instantie niet volledig van bewust", vervolgde Haase. "Eerlijk gezegd stond ik destijds geen moment stil bij het duel zelf. Het was voor mij gewoon een geweldig gevecht tegen een concurrent waar ik enorm van heb genoten. Pas toen ik de overweldigend positieve reacties zag, besefte ik pas echt hoe bijzonder en betekenisvol dat gevecht was. Op het moment zelf was het gewoon een standaardduel met een concurrent zonder dat ik over zijn naam of zijn eerdere prestaties dacht. Ik ben al twintig jaar actief in de autosport en heb al enorm veel meegemaakt, en toch vervult het me met trots dat ik de kans heb gekregen om in die twee bijzondere gevechten de strijd aan te gaan met Max."

Gerelateerd

Max Verstappen Audi Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring Mercedes-AMG Verstappen Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE | Verstappen in Top Qualifying voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in Top Qualifying voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

  • 1 uur geleden
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

  • Gisteren 10:06
  • 6
ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde

ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde

  • Gisteren 23:33
LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

  • Gisteren 19:52
Preining waarschuwt Verstappen en concurrentie: "Volste vertrouwen in dat wij kunnen winnen"

Preining waarschuwt Verstappen en concurrentie: "Volste vertrouwen in dat wij kunnen winnen"

  • Gisteren 18:59
  • 2
Engel vereerd om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

Engel vereerd om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

  • Gisteren 16:26
  • 2

Nürburgring 2026

10:01
LIVE | Verstappen in Top Qualifying voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
09:37
Haase kijkt uit naar 24h Nürburgring: "Vervult me met trots om met Verstappen te vechten"
14-5
ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde
14-5
LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

Net binnen

10:01
Live
LIVE | Verstappen in Top Qualifying voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
09:55
Brown schrijft brief aan FIA over 'oneerlijk' voordeel Red Bull, FIA gaat onderzoek doen
08:03
Montoya waarschuwt Verstappen: "Een sterk gerucht dat Hannah Schmitz ook vertrekt"
06:59
Dit is het sterk afwijkende tijdschema voor het sprintweekend in Canada
14-5
ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

LIVE | Verstappen in Top Qualifying voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in Top Qualifying voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

1 uur geleden
Brown schrijft brief aan FIA over 'oneerlijk' voordeel Red Bull, FIA gaat onderzoek doen Red Bull Racing

Brown schrijft brief aan FIA over 'oneerlijk' voordeel Red Bull, FIA gaat onderzoek doen

1 uur geleden 6
Haase kijkt uit naar 24h Nürburgring: "Vervult me met trots om met Verstappen te vechten" Haase over Verstappen

Haase kijkt uit naar 24h Nürburgring: "Vervult me met trots om met Verstappen te vechten"

1 uur geleden
ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde Samenvatting Q2

ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde

Gisteren 23:33
Ontdek het op Google Play
x