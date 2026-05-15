Haase kijkt uit naar 24h Nürburgring: "Vervult me met trots om met Verstappen te vechten"
Christopher Haase is een bekende naam geworden voor fans van Max Verstappen. De Audi-coureur van Scherer Sport PHX ging namelijk in NLS2 in maart en in de 24h Qualifiers in april de strijd aan met de viervoudig wereldkampioen. De Duitser kijkt uit naar de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring van dit weekend, en uiteraard is het doel om de zege te pakken.
Net als Porsche-formatie Manthey, waarvan Thomas Preining één van de coureurs is waarmee GPFans kon spreken, heeft Scherer Sport PHX in de geschiedenis van dit evenement zeven overwinningen behaald. Haase zal dit weekend proberen daar een achtste recordzege van te maken. Hij krijgt ondersteuning van twee Britten, Ben Green en Alexander Sims. Eén van de vele rivalen die hij zal moeten verslaan, is Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, maar Haase kijkt al uit naar de gevechten met Verstappen.
Achtste overwinning is het doel
"Onze Audi R8 is een recordhouder hier. Dat betekent dat onze bolide volledig uitontwikkeld is en tot in de kleinste details verfijnd. Daardoor zal deze ook niet meer sneller worden, wat je weer als een nadeel kunt beschouwen", vertelde Haase tegenover GPFans en de aanwezige media. "Desondanks levert Scherer Sport PHX elke dag fantastisch werk en wordt er voortdurend naar manieren gezorgd om de auto van race tot race sneller te maken. De omstandigheden dit weekend zijn echter niet optimaals voor de Audi. Desalniettemin is het ons doel om hier opnieuw te winnen."
Ondanks dat Scherer Sport PHX nog in 2024 zegevierde, beschouwt Haase zijn team als een underdog. "We ervaren aanzienlijk minder druk, aangezien we geen fabrieksteam meer zijn." Officiële fabriekssteun voor de GT3-Audi stopte, toen het Duitse merk aankondigde haar intrede te maken in de Formule 1.
Met trots vervuld na gevechten met Verstappen
"Dankzij mijn twee duels met Max Verstappen is mijn naam ongetwijfeld nog bekender geworden. Daar was ik me in eerste instantie niet volledig van bewust", vervolgde Haase. "Eerlijk gezegd stond ik destijds geen moment stil bij het duel zelf. Het was voor mij gewoon een geweldig gevecht tegen een concurrent waar ik enorm van heb genoten. Pas toen ik de overweldigend positieve reacties zag, besefte ik pas echt hoe bijzonder en betekenisvol dat gevecht was. Op het moment zelf was het gewoon een standaardduel met een concurrent zonder dat ik over zijn naam of zijn eerdere prestaties dacht. Ik ben al twintig jaar actief in de autosport en heb al enorm veel meegemaakt, en toch vervult het me met trots dat ik de kans heb gekregen om in die twee bijzondere gevechten de strijd aan te gaan met Max."
