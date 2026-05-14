close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Preining in DTM

Preining waarschuwt Verstappen en concurrentie: "Volste vertrouwen in dat wij kunnen winnen"

Preining in DTM — Foto: © ADAC Motorsport

Preining waarschuwt Verstappen en concurrentie: "Volste vertrouwen in dat wij kunnen winnen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen en Mercedes-AMG Team Verstappen Racing moeten het opnemen tegen een heleboel competitieve GT3-teams. Eén daarvan is Manthey. De Porsche-renstal is zelfs het gedeeld succesvolste team in de geschiedenis van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Thomas Preining waarschuwt dat hij zeker weet dat Manthey alles in huis heeft om opnieuw te zegevieren.

Manthey is één van de topteams van Porsche en won deze race al in 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2018 en 2021. Met zeven overwinningen staan ze gelijk met Audi-team Scherer Sport PHX. Jaar na jaar is de 'Grello'-bolide vooraan het veld te vinden en waarschijnlijk zal dat deze week niet anders zijn. Preining deelt de auto met Kévin Estre en Ayhancan Güven. Ze hadden een prima Q1 achter de rug eerder deze donderdag met een vijfde positie. Het trio voelt zich goed op het droge en in het natte.

Auto voelt na Q1 meteen al goed aan

"Het is geweldig om hier weer te zijn", begint Preining tegenover GPFans. "We hebben meteen allerlei weersomstandigheden meegemaakt en alle drie achter het stuur kunnen kruipen. Uiteindelijk zit iedereen nu in het ritme na de eerste paar runs, dus dat is positief. De auto voelt ook heel erg goed aan", legt uit hij na de eerste kwalificatiesessie. "Het team heeft het fantastisch gedaan wat betreft de voorbereidingen en nu gaat het om de kleine stapjes in aanloop naar Top Qualifying."

Related image
Related image

Preining met volste vertrouwen van start

"Natuurlijk gaat het om de race vanaf zaterdag, maar alles is so far so good", vervolgt de Oostenrijker. "Ook mooi om te zien hoeveel fans er weer kijken. Ze zijn heel aardig in hoe ze ons in ontvangst nemen. Maar uiteindelijk gaat het om de race, en het gaat een lange worden. Het weer zal niet veel veranderen ten opzichte van hoe het vandaag is. Het zal wisselvallig blijven. We hebben genoeg om op te focussen. We hopen dat we genoeg kunnen doen, maar ons antwoord is dat wij gaan winnen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we het voor elkaar kunnen krijgen."

Gerelateerd

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring Mercedes-AMG Verstappen Racing Porsche

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

  • 32 minuten geleden
Engel vereerd om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

Engel vereerd om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

  • 3 uur geleden
  • 2
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

  • Vandaag 10:06
  • 4
Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie

  • Vandaag 15:21
LIVE | Verstappen in eerste kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in eerste kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

  • Vandaag 13:07
Boete uitgedeeld na bijzonder gevaarlijke crash in Q1, Porsche-damesteam trekt zich terug

Boete uitgedeeld na bijzonder gevaarlijke crash in Q1, Porsche-damesteam trekt zich terug

  • 2 uur geleden

Nürburgring 2026

19:52
LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
18:59
Preining waarschuwt Verstappen en concurrentie: "Volste vertrouwen in dat wij kunnen winnen"
18:04
Boete uitgedeeld na bijzonder gevaarlijke crash in Q1, Porsche-damesteam trekt zich terug
16:26
Engel vereerd om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

Net binnen

19:52
Live
LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
19:50
Verstappen onvoorbereid de Nürburgnacht in: dit staat de Nederlander te wachten
18:45
Wolff verwacht harde comeback Russell tegenover Antonelli: 'George is een killer'
18:04
Boete uitgedeeld na bijzonder gevaarlijke crash in Q1, Porsche-damesteam trekt zich terug
17:40
Doornbos en Van der Zande analyseren impact nieuwe F1-motorregels: "Een groot verschil"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

32 minuten geleden
Preining waarschuwt Verstappen en concurrentie: "Volste vertrouwen in dat wij kunnen winnen" 24h Nürburgring

Preining waarschuwt Verstappen en concurrentie: "Volste vertrouwen in dat wij kunnen winnen"

1 uur geleden
Boete uitgedeeld na bijzonder gevaarlijke crash in Q1, Porsche-damesteam trekt zich terug 24h Nürburgring

Boete uitgedeeld na bijzonder gevaarlijke crash in Q1, Porsche-damesteam trekt zich terug

2 uur geleden
Engel vereerd om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling" Engel lovend over Max

Engel vereerd om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

3 uur geleden 2
Ontdek het op Google Play
x