Max Verstappen en Mercedes-AMG Team Verstappen Racing moeten het opnemen tegen een heleboel competitieve GT3-teams. Eén daarvan is Manthey. De Porsche-renstal is zelfs het gedeeld succesvolste team in de geschiedenis van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Thomas Preining waarschuwt dat hij zeker weet dat Manthey alles in huis heeft om opnieuw te zegevieren.

Manthey is één van de topteams van Porsche en won deze race al in 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2018 en 2021. Met zeven overwinningen staan ze gelijk met Audi-team Scherer Sport PHX. Jaar na jaar is de 'Grello'-bolide vooraan het veld te vinden en waarschijnlijk zal dat deze week niet anders zijn. Preining deelt de auto met Kévin Estre en Ayhancan Güven. Ze hadden een prima Q1 achter de rug eerder deze donderdag met een vijfde positie. Het trio voelt zich goed op het droge en in het natte.

Auto voelt na Q1 meteen al goed aan

"Het is geweldig om hier weer te zijn", begint Preining tegenover GPFans. "We hebben meteen allerlei weersomstandigheden meegemaakt en alle drie achter het stuur kunnen kruipen. Uiteindelijk zit iedereen nu in het ritme na de eerste paar runs, dus dat is positief. De auto voelt ook heel erg goed aan", legt uit hij na de eerste kwalificatiesessie. "Het team heeft het fantastisch gedaan wat betreft de voorbereidingen en nu gaat het om de kleine stapjes in aanloop naar Top Qualifying."

Preining met volste vertrouwen van start

"Natuurlijk gaat het om de race vanaf zaterdag, maar alles is so far so good", vervolgt de Oostenrijker. "Ook mooi om te zien hoeveel fans er weer kijken. Ze zijn heel aardig in hoe ze ons in ontvangst nemen. Maar uiteindelijk gaat het om de race, en het gaat een lange worden. Het weer zal niet veel veranderen ten opzichte van hoe het vandaag is. Het zal wisselvallig blijven. We hebben genoeg om op te focussen. We hopen dat we genoeg kunnen doen, maar ons antwoord is dat wij gaan winnen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we het voor elkaar kunnen krijgen."

