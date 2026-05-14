close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Ravenol Winward Mercedes-AMG at the Nurburgring

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie

Ravenol Winward Mercedes-AMG at the Nurburgring — Foto: © IMAGO

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De kop is eraf. Fabian Schiller was het snelst in de eerste kwalificatie voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring met een tijd van 8:14.957. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing moest genoegen nemen met P3. Tussen de auto's van Winward Racing vonden we één van de BMW's van ROWE Racing. De sessie begon met een aantal schrikwekkende crashes.

Ricardo Feller in de nummer-24-Porsche van Lionspeed GP, die naar verwachting competitief gaat zijn, ging bij Metzgesfeld meteen in de muur. Hij was namelijk een plas water tegengekomen. Het had geregend in de ochtend, maar gedurende Q1 was het droog. Alexander Hardt, die de nummer-900-Porsche van Black Falcon Team Zimmermann deelt met onder andere Paul Meijer, stond in de Schumacher S in brand. Janina Schall (nummer-146 Giti Tires by WS-Porsche) knalde achterop hem, maar beiden waren gelukkig ongedeerd. De V8 in de nummer-67-Haupt-Mustang begaf het en dus moest Christopher Mies de wagen aan de kant zetten bij Aremberg. In de lagere klasses waren er verrassend veel auto's die in de rondte gingen, maar daar bleef de schade beperkt.

Verstappen pakt eventjes de snelste tijd

Max Verstappen nam het eerste deel van de eerste kwalificatie op zich. Hij deed twee installatieronden, voordat hij met een uur en een kwartier te gaan opnieuw naar buiten kwam. Bij zijn eerste poging werd hij achtste met een 8:47.982, voordat de viervoudig wereldkampioen een 8:18.539 klokte. Hij was op dat moment het allersnelst, acht seconden voor de twee BMW's van ROWE Racing, maar vanwege vele incidenten waren er allerlei slow zones en Code 60-zones. Dit zorgde voor een vertekend beeld van de stand.

Dani Juncadella kwam als tweede naar buiten, voordat Jules Gounon instapte. Beiden verbeterden niet. Met nog een half uur te gaan klokte Schiller, die de nummer-80-Ravenol-Mercedes-AMG deelt met Maro Engel, Maxime Martin en Luca Stolz, de snelste tijd met een 8:14.957. Raffaele Marciello in de nummer-1-ROWE-BMW kwam 3.112 seconden tekort. Verstappens auto viel terug naar de derde stek.

Regen en hagel in slotfase

Net na de rappe tijden van Schiller en Marciello begon het op sommige delen van het circuit te regenen en zelfs te hagelen. Het kwam op een gegeven zo langzaam naar beneden dat het bijna op lichte sneeuw leek. Verbeteringen kwamen er in de laatste twintig minuten dan ook niet.

Schiller was dus het snelst voor Marciello en Verstappen. Lucas Auer verreed nog een aantal ronden in de regen in de slotfase om met de Verstappen Racing-bolide een gevoel te krijgen op het natte. Dan Harper in de nummer-99-ROWE-BMW en Thomas Preining in de nummer-911-Manthey-Porsche completeren de top vijf.

Gerelateerd

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring Mercedes-AMG Verstappen Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

  • Vandaag 10:06
  • 3
Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

  • 1 minuut geleden
LIVE | Verstappen in eerste kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in eerste kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

  • 3 uur geleden
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

  • 2 uur geleden
Verstappen wordt ook tijdens rijdersbriefing niet met rust gelaten, eerste straf is een feit

Verstappen wordt ook tijdens rijdersbriefing niet met rust gelaten, eerste straf is een feit

  • Vandaag 12:06
Verstappen grote afwezige tijdens parade Nürburgring na veiligheidsadvies organisatie

Verstappen grote afwezige tijdens parade Nürburgring na veiligheidsadvies organisatie

  • Gisteren 19:22
  • 4

Nürburgring 2026

16:26
Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"
15:21
Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie
13:42
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
13:07
LIVE | Verstappen in eerste kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

Net binnen

16:26
Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"
15:30
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
14:25
Oud-collega Hamilton zaait twijfels rond de Brit: 'Prestaties nemen af'
13:42
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
13:20
Verstappen treft rivaal Engel na rel in 2025: 'Ik ken hem, dat was stom commentaar'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie Samenvatting Q1

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie

1 uur geleden
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring? Oranje op de Nordschleife

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

2 uur geleden
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing Tijdschema 24hNBR

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Vandaag 10:06 3
Steiner verwacht vertrek Verstappen en ziet gesprekken met drie topteams FORMULE 1

Steiner verwacht vertrek Verstappen en ziet gesprekken met drie topteams

Vandaag 07:59 1
Ontdek het op Google Play
x