De kop is eraf. Fabian Schiller was het snelst in de eerste kwalificatie voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring met een tijd van 8:14.957. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing moest genoegen nemen met P3. Tussen de auto's van Winward Racing vonden we één van de BMW's van ROWE Racing. De sessie begon met een aantal schrikwekkende crashes.

Ricardo Feller in de nummer-24-Porsche van Lionspeed GP, die naar verwachting competitief gaat zijn, ging bij Metzgesfeld meteen in de muur. Hij was namelijk een plas water tegengekomen. Het had geregend in de ochtend, maar gedurende Q1 was het droog. Alexander Hardt, die de nummer-900-Porsche van Black Falcon Team Zimmermann deelt met onder andere Paul Meijer, stond in de Schumacher S in brand. Janina Schall (nummer-146 Giti Tires by WS-Porsche) knalde achterop hem, maar beiden waren gelukkig ongedeerd. De V8 in de nummer-67-Haupt-Mustang begaf het en dus moest Christopher Mies de wagen aan de kant zetten bij Aremberg. In de lagere klasses waren er verrassend veel auto's die in de rondte gingen, maar daar bleef de schade beperkt.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen pakt eventjes de snelste tijd

Max Verstappen nam het eerste deel van de eerste kwalificatie op zich. Hij deed twee installatieronden, voordat hij met een uur en een kwartier te gaan opnieuw naar buiten kwam. Bij zijn eerste poging werd hij achtste met een 8:47.982, voordat de viervoudig wereldkampioen een 8:18.539 klokte. Hij was op dat moment het allersnelst, acht seconden voor de twee BMW's van ROWE Racing, maar vanwege vele incidenten waren er allerlei slow zones en Code 60-zones. Dit zorgde voor een vertekend beeld van de stand.

Dani Juncadella kwam als tweede naar buiten, voordat Jules Gounon instapte. Beiden verbeterden niet. Met nog een half uur te gaan klokte Schiller, die de nummer-80-Ravenol-Mercedes-AMG deelt met Maro Engel, Maxime Martin en Luca Stolz, de snelste tijd met een 8:14.957. Raffaele Marciello in de nummer-1-ROWE-BMW kwam 3.112 seconden tekort. Verstappens auto viel terug naar de derde stek.

The first 30mins have not been kind to Porsche. And this one's amongst the fancied overall contenders...



Q1 ? https://t.co/HmPGqAUV4C#IGTC | #24hNBR pic.twitter.com/2Je0ov6kra — Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) May 14, 2026

Regen en hagel in slotfase

Net na de rappe tijden van Schiller en Marciello begon het op sommige delen van het circuit te regenen en zelfs te hagelen. Het kwam op een gegeven zo langzaam naar beneden dat het bijna op lichte sneeuw leek. Verbeteringen kwamen er in de laatste twintig minuten dan ook niet.

Schiller was dus het snelst voor Marciello en Verstappen. Lucas Auer verreed nog een aantal ronden in de regen in de slotfase om met de Verstappen Racing-bolide een gevoel te krijgen op het natte. Dan Harper in de nummer-99-ROWE-BMW en Thomas Preining in de nummer-911-Manthey-Porsche completeren de top vijf.

Gerelateerd