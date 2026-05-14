Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: "Daar moeten we vanaf"

Verstappen treft rivaal Engel na rel in 2025: 'Ik ken hem, dat was stom commentaar'

Verstappen treft rivaal Engel na rel in 2025: 'Ik ken hem, dat was stom commentaar' — Foto: © IMAGO

Verstappen treft rivaal Engel na rel in 2025: 'Ik ken hem, dat was stom commentaar'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Hoewel Max Verstappen dit weekend ongetwijfeld een hoop vrienden zal treffen, zal hij lang niet blij zijn om iedereen de hand te schudden op de Nürburgring. Ook Maro Engel - nota bene zijn Mercedes-fabrieksgenoot dit weekend - doet mee. Ongeveer precies één jaar geleden liep Verstappen na een vraag van GPFans nog volledig leeg over zijn concurrent dit weekend.

Verstappen was ook dat jaar vlak voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op de Nordschleife te vinden. De Nederlander reed onder de naam ‘Franz Hermann’, het ronderecord aan diggelen, maar Engel gaf op social media wat tekst en uitleg. Engel verklaarde dat Verstappen in zijn GT3-wagen met minder gewicht, meer vermogen en een lagere rijhoogte had gereden. Verstappen reageerde op dat bericht: "Fout. Verspreid geen dingen als je niet weet hoe de auto is afgesteld en wat onze motorinstellingen zijn." Een unicum, daar we Verstappen eigenlijk zelf amper tot nooit wat zien zeggen op social media.

Verstappen liep leeg

In Imola besloot GPFans dan ook om de Nederlander aan de tand te voelen over zijn zeldzame actie, waarna de Nederlander leegliep over Engel: "Ja, dat was stom commentaar. Ik ben ernaartoe gegaan om plezier te hebben en gewoon m’n ronde te rijden. Dat iemand dan gaat schreeuwen over een ronderecord, daar doe ik het niet voor. Ik ben daar gewoon om te leren," vertelde Verstappen. Vervolgens bleek dat Verstappen het ronderecord inderdaad heeft aangescherpt, maar hij wist dat niet iedereen daar blij mee is: "Dan komt dat [ronderecord] natuurlijk naar buiten. Maar het lijkt dan net alsof andere rijders zich aangevallen voelen, terwijl ik altijd positief ben over GT3 en de competitie. Ik ben er helemaal niet om iemand af te zeiken of wat dan ook."

Persoonlijke vete

Wat bleek: Verstappen kende Engel ook persoonlijk, en juist daarom wilde hij reageren en liepen de irritaties hoog op: "Ik geniet er gewoon van en dan krijg je dat soort commentaar, wat totaal onnodig is, vind ik. Normaal boeit me dat niet zoveel, maar ik ken hem. Dan kun je beter gewoon even niets zeggen", zo klonk zijn uitgebreide verhaal vorig jaar. Aankomend weekend treft het tweetal elkaar dus voor het eerst op het asfalt, terwijl ze beide uitkomen in een Mercedes AMG. Een extra motivatie voor Verstappen, die ongetwijfeld hoopt Engel [goed voor drie pole positions en één overwinning in de 24h Nürburgring] te trakteren op een nederlaag tijdens zijn debuut.

Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Verstappen grote afwezige tijdens parade Nürburgring na veiligheidsadvies organisatie

Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

