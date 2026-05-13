Volgens Formule 1-journalist Joe Saward vinden er momenteel gesprekken plaats tussen Max Verstappen en McLaren over een mogelijke overstap. Binnen deze geruchtenstroom zou Oscar Piastri de omgekeerde weg bewandelen en de overstap maken naar Red Bull Racing. Ondertussen houdt ook concurrent Mercedes de situatie nauwlettend in de gaten om een mogelijke verschuiving in de pikorde voor te zijn.

De toekomst van Verstappen is dit seizoen onderwerp van veel speculatie binnen de paddock. De viervoudig wereldkampioen kent een moeizame start van het jaar en staat momenteel op de zevende plaats in het kampioenschap met 26 punten. Hoewel de Nederlander nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing, zorgen de wisselende prestaties van de RB22 voor aanhoudende geruchten over een vroegtijdig vertrek bij de formatie uit Milton Keynes. McLaren, dat als regerend constructeurskampioen momenteel over een zeer competitieve auto beschikt, zou daarbij een logische bestemming zijn voor de Limburger.

Ruildeal met Piastri

Saward stelt dat de gesprekken tussen het kamp van Verstappen en de Britse renstal inmiddels gaande zijn om de mogelijkheden voor de nabije toekomst te verkennen. "Er gaan geruchten de ronde dat McLaren gesprekken voert met Max Verstappen", aldus de journalist over de huidige stand van zaken. Een directe overstap zou grote gevolgen hebben voor de huidige line-up van McLaren, waar Lando Norris en Oscar Piastri momenteel het rijdersduo vormen. Volgens Saward is er echter een specifieke constructie bedacht om deze overgang te faciliteren. "Daarbij zou een opvallende ruilconstructie mogelijk zijn, waarbij Oscar Piastri richting Red Bull trekt en Verstappen de overstap maakt naar Woking", zo legt hij uit over de potentiële rijderswissel.

Een overstap van Verstappen naar McLaren zou de verhoudingen op de grid aanzienlijk veranderen en de concurrentiepositie van andere topteams onder druk zetten. Het team uit Woking beschikt al over een technisch superieur pakket, en de toevoeging van een rijder van het kaliber Verstappen zou hen een nog groter voordeel kunnen opleveren in de strijd om de wereldtitels. Dit is een scenario dat Mercedes, waar Kimi Antonelli momenteel de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft, liever wil voorkomen om hun eigen titelkansen te beschermen. De Duitse renstal overweegt daarom proactief in te grijpen in de transfermarkt.

Saward meldt dat Mercedes overweegt om zelf een aanbieding te doen om de deal tussen Verstappen en McLaren te dwarsbomen. "Mercedes zou in de verleiding kunnen komen om een tegenbod te doen, puur om te vermijden dat Verstappen naar McLaren trekt", stelt de journalist over de strategische overwegingen van teambaas Toto Wolff. Toch plaatst hij direct een kritische kanttekening bij de financiële haalbaarheid van een dergelijke defensieve actie. "Alleen hangt daar natuurlijk een gigantisch prijskaartje aan vast, iets waar Mercedes misschien niet bereid is zo ver in te gaan", besluit Saward zijn analyse over de complexe situatie.

