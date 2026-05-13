Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella beschikt zijn renstal momenteel over het sterkste rijdersduo van de grid. Hoewel de Italiaan diep onder de indruk is van de prestaties van kampioenschapsleider Kimi Antonelli, stelt hij dat Lando Norris en Oscar Piastri gezamenlijk de absolute maatstaf vormen in de Formule 1. Dat laat de teambaas weten in gesprek met onder andere Motorsport Week.

De uitspraken van Stella volgen op een dominante seizoensstart van Mercedes. De Duitse renstal gaat momenteel comfortabel aan de leiding in het constructeurskampioenschap met 180 punten. Vooral de jonge Antonelli gooit hoge ogen door drie van de eerste vier Grands Prix op zijn naam te schrijven, waaronder de meest recente hoofdrace in Miami. McLaren kende daarentegen een moeizamere openingsfase, maar wist in de Verenigde Staten hard terug te slaan met een sprintzege voor Norris en een dubbel podium op zondag.

Lof voor Mercedes-talent

Ondanks het rotsvaste vertrouwen in zijn eigen coureurs, steekt Stella zijn bewondering voor Antonelli niet onder stoelen of banken. "Ik denk dat we echt lof moeten uiten voor de kwaliteit van het rijden, de consistentie, de snelheid over een enkele ronde en de algehele uitvoering in de race. We moeten waardering hebben voor wat Kimi laat zien, hij levert daadwerkelijk op de baan", vertelt Stella. De teambaas geeft toe dat hij deze verhoudingen binnen Mercedes niet direct had verwacht. "Na de testdagen zou ik hebben gezegd dat George in een sterkere positie verkeerde. Dat was ook het geval tot en met Australië, maar om de een of andere reden lijken de zaken te zijn omgedraaid. Ik denk dat dit te danken is aan het goede werk dat Kimi verricht met zijn ingenieurs en de mensen om hem heen", aldus de Italiaan.

Stella benadrukt dat de huidige zegereeks van de Mercedes-coureur het resultaat is van een perfect functionerende werkomgeving. "Er staat altijd een groep mensen om een coureur heen en succes ontstaat doordat deze synergie werkt. Ik denk dat Kimi al deze voorwaarden op orde heeft. Goed gedaan door Kimi, goed gedaan door Mercedes", klinkt het lovend.

Sterkste duo op de grid

Toch weigert de teambaas zijn eigen formatie tekort te doen in de strijd om de constructeurstitel, waar McLaren momenteel de derde plaats bezet. Hij wijst daarbij naar de veerkracht die Norris en Piastri eerder dit seizoen al toonden. "Ik denk dat we voor McLaren hebben gezien dat Oscar in Japan, met een auto die nog niet competitief was, in staat was om weer voor de overwinning te vechten en een podium te scoren", stelt Stella. De recente opleving in Miami bevestigt voor hem dat het team over de juiste wapens beschikt. "Oscar bevestigde hier een podiumfinish en Lando pakte een overwinning in de sprintrace en streed mee voor de zege. Wanneer we in het bijzonder naar het constructeurskampioenschap kijken, denk ik dat we vanuit het perspectief van de coureurs waarschijnlijk het sterkste duo hebben. We willen profiteren van deze kracht die we bij McLaren hebben, maar we moeten de auto nog wel iets sneller maken", besluit hij.

