Terwijl Max Verstappen zich opmaakt voor zijn langverwachte debuut in de 24 uur van de Nürburgring, trekt het iconische evenement ook de aandacht van andere coureurs uit de Formule 1. Kimi Antonelli, die momenteel aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap, heeft zijn zinnen eveneens gezet op een deelname aan de langeafstandsrace. In een recent gesprek met een van de teamgenoten van Verstappen onthulde de Mercedes-coureur wanneer hij de benodigde racelicentie voor de beruchte Nordschleife hoopt te behalen.

De komende editie van de 24 uur van de Nürburgring gaat aanstaande zaterdagmiddag van start en is voor het eerst in de geschiedenis volledig uitverkocht, een ontwikkeling die direct wordt toegeschreven aan het meedoen van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen verschijnt aan de start in de SP9-klasse met een Mercedes-AMG GT3 Evo onder de vlag van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. In de bolide met startnummer 3 deelt hij zijn stoeltje met Mercedes-fabrieksrijders Lucas Auer en Jules Gounon, evenals GT3-specialist Daniel Juncadella. Om op het circuit te mogen racen, behaalde Verstappen vorig jaar al zijn speciale DMSB-licentie.

Toekomstige deelname Antonelli

Antonelli beschikt momenteel nog niet over deze vereiste vergunning om met GT3-materiaal op de Nürburgring te mogen uitkomen. Tijdens een recent bezoek aan de paddock van het World Endurance Championship in Imola liep de jonge Italiaan echter Gounon tegen het lijf. In een video van achter de schermen is te zien hoe de teamgenoot van Verstappen de kampioenschapsleider vraagt naar de status van zijn Nürburgring-licentie. "Ik ga hem aan het einde van het jaar halen", antwoordt Antonelli resoluut over zijn plannen. De Mercedes-coureur heeft eerder al de wens uitgesproken om in de toekomst samen met Verstappen een team te vormen tijdens een endurance-race op het Duitse circuit.

Naast de gedeelde interesse in de langeafstandsracerij, sprak Gounon ook zijn waardering uit voor de huidige prestaties van Antonelli in de koningsklasse van de autosport. De Frans-Andorrese coureur, die in de GT World Challenge Europe eveneens voor het team van Verstappen uitkomt, nam de tijd om het talent te feliciteren met zijn succesvolle tweede seizoen in de Formule 1. "Ik ben blij voor je. Het seizoen dat je momenteel draait", aldus Gounon over de indrukwekkende vorm van de Italiaan.

Tijdschema 24 uur van de Nürburgring 2026 (Lokale tijd CEST) Dag Sessie Tijd Donderdag 14 mei Qualifying 1 13:15 - 15:15 Donderdag 14 mei Qualifying 2 (Nacht) 20:00 - 23:30 Vrijdag 15 mei Top Qualifying 1 & 2 10:15 - 11:35 Vrijdag 15 mei Qualifying 3 12:00 - 13:05 Vrijdag 15 mei Top Qualifying 3 (Pole-strijd) 13:35 - 14:35 Zaterdag 16 mei Warm-up 10:00 - 11:00 Zaterdag 16 mei Startopstelling / Grid 12:45 - 14:40 Zaterdag 16 mei Start van de Race 15:00 Zondag 17 mei Finish van de Race 15:00

