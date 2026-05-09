Martin Brundle is ervan overtuigd dat de opmerkelijke redding van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Miami allesbehalve toeval was. De Sky Sports-analist toont zich diep onder de indruk van de wagenbeheersing die de viervoudig wereldkampioen aan de dag legde na een zeldzame stuurfout. Daarmee spreekt de 67-jarige Brit de lezing van voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya tegen, die de actie van de Red Bull Racing-rijder wegwikkelde als puur geluk.

Het veelbesproken incident vond afgelopen zondag plaats in de beginfase van de race, die uiteindelijk een prooi werd voor polesitter Kimi Antonelli. Verstappen verloor in de tweede bocht de macht over het stuur tijdens een fel gevecht met de Ferrari van Charles Leclerc. De Nederlander spinde, maar slaagde erin zijn bolide direct weer in de juiste richting te krijgen en zijn weg te vervolgen.

Brundle analyseert de start

Brundle zag hoe Verstappen zichzelf in een lastige positie manoeuvreerde, maar is duidelijk over de omstandigheden. "Op een kurkdroge baan zou de Ferrari van Charles Leclerc zij aan zij met Max Verstappen de eerste bocht zijn uitgekomen, ondanks dat polesitter Antonelli deze keer een redelijke start had", zo luidt zijn analyse van de openingsmeters. Kort daarna ging het echter mis voor de regerend wereldkampioen. "Verstappen, die door Leclerc in bocht twee werd geknepen, gaf te veel gas en spinde – een ongebruikelijke fout. Niet voor niets verontschuldigde hij zich haastig bij het team via de boordradio", aldus de analist.

Stuurmanskunst in een zware auto

Wat volgde was volgens Brundle een staaltje pure stuurmanskunst. "Nog voordat hij aan die knappe inhaalrace begon, zagen we al hoe briljant hij was", stelt hij vast. "Hij gebruikte behendig het gaspedaal, de remmen én het stuur om een volledige 360 te maken, waarna hij de auto keurig weer op de baan positioneerde en op de een of andere manier toch nog snelheid wist te behouden", legt de Brit uit. Hij benadrukt dat dergelijke handelingen in de praktijk veel complexer zijn dan de televisiebeelden doen vermoeden. "Ik kan je niet vertellen hoe moeilijk dat is in deze grote F1-auto’s vol brandstof, midden in de strijd", prijst hij de Limburger.

Kritiek op Montoya

Door zijn kordate optreden wist Verstappen de schade volgens Brundle aanzienlijk te beperken. "Dit minimaliseerde de kans op een aanrijding aanzienlijk en zorgde ervoor dat hij aan het einde van de ronde op de negende plaats lag", besluit de commentator. F1 TV-analist Montoya was een andere mening toegedaan en noemde de redding "puur geluk", een uitspraak die hem op de nodige kritiek kwam te staan. Verstappen knokte zich na een vroege pitstop tijdens een safetycar-situatie uiteindelijk terug naar de vijfde plaats in de einduitslag. Daarmee bezet hij momenteel de zevende plek in de strijd om de wereldtitel.

