Volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner bezwijkt Isack Hadjar momenteel onder de immense druk die het rijden naast Max Verstappen met zich meebrengt. De Italiaan zag hoe de jonge Fransman afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Miami de controle over zichzelf verloor na een vroege crash en stelt dat Verstappen zijn teamgenoten mentaal afbreekt. Dat laat de voormalig teambaas weten in de The Red Flags Podcast.

Het raceweekend in Florida liep uit op een sportief drama voor Hadjar, die sinds dit seizoen Yuki Tsunoda vervangt bij het hoofdteam van Red Bull Racing. Na een diskwalificatie in de kwalificatie vanwege een illegale vloer moest hij vanuit de pitstraat starten, waarna hij in de vijfde ronde van de race zijn ophanging kapot reed in de chicane. Eerder in het weekend uitte de Fransman over de boordradio al vol ongeloof zijn frustratie over het grote gat naar Verstappen, dat in de kwalificatie opliep tot liefst acht tienden. Verstappen zelf kende eveneens een moeizame race met balansproblemen, maar wist na een tijdstraf nog als vijfde over de streep te komen.

Steiner ziet pijnlijk patroon

Na zijn crash reageerde Hadjar zijn woede af door hard op zijn stuur en helm te slaan. Steiner benadrukt in de podcast dat dergelijk gedrag de coureur niet verder helpt en ziet een pijnlijk patroon ontstaan. "Hij deed het in het begin echt goed, alleen was Miami gewoon een serieuze terugval tegenover Max. En we weten ondertussen natuurlijk hoe dat verhaal bij Red Bull meestal eindigt", verwijst Steiner naar eerdere teamgenoten die bezweken onder de druk. "Dat soort emotionele uitbarstingen helpen je totaal niet vooruit", vervolgt hij. "Je maakt een fout, dat gebeurt, maar je hoeft jezelf daarna niet nóg meer pijn te doen. Hij verloor even de controle en ik denk dat Max dat effect gewoon heeft op teamgenoten", aldus de voormalig teambaas.

De vloek van het tweede stoeltje

Hoewel Hadjar tijdens de eerste races van het seizoen nog degelijk presteerde, staat de teller na vier raceweekenden op slechts vier behaalde WK-punten. Steiner vraagt zich hardop af of de nieuweling de juiste persoon is om de vloek van het tweede stoeltje te doorbreken en snapt de wanhoop van de coureurs maar al te goed. Met een knipoog sluit hij zijn analyse over de dynamiek naast de drievoudig wereldkampioen af. "Ik zou niet met Max willen werken", grapt Steiner. "Al zou ik als manager waarschijnlijk wat bakken geld verdienen", voegt hij daar lachend aan toe.