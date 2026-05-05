Isack Hadjar and Max Verstappen

Lammers neemt het op voor Hadjar: 'Nu al afschrijven is respectloos'

Isack Hadjar and Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Oud-Formule 1-coureur Jan Lammers vindt het te vroeg om Isack Hadjar nu al af te schrijven na zijn moeizame seizoensstart bij Red Bull Racing. De 21-jarige Fransman kent een lastige openingsfase van het jaar en krijgt de nodige kritiek te verwerken. Lammers benadrukt echter dat de coureur de tijd moet krijgen om zijn ware potentieel te tonen.

Hadjar werd eerder dit jaar gepromoveerd naar het hoofdteam van Red Bull, waar hij Yuki Tsunoda verving als teamgenoot van Max Verstappen. Tot nu toe verloopt zijn debuutjaar bij de Oostenrijkse renstal wisselvallig. Tijdens het meest recente raceweekend in Miami werd hij na de kwalificatie gediskwalificeerd vanwege een illegale vloer onder zijn RB22 en eindigde zijn race op zondag al in de vijfde ronde door een crash in bocht veertien. Met slechts vier behaalde punten staat hij momenteel dertiende in het wereldkampioenschap.

Zware opgave naast Verstappen

Ondanks de tegenvallende resultaten neemt Lammers het in Race Café op voor de jonge coureur. "Ik zou het respectloos vinden als we zo makkelijk zo'n jongen afschrijven in dit stadium", stelt Lammers. Volgens hem breekt er nu een cruciale fase aan voor de Fransman. "Het is nu gewoon aan hem om te laten zien of hij zich ook aan die nieuwe reglementen kan aanpassen en of hij dan ook net zo goed is ten opzichte van Max", aldus de voormalig coureur.

Matige start Red Bull

Lammers erkent wel dat de kersverse Red Bull-coureur voor een enorme uitdaging staat. "Ik denk dat dat een zware opgave voor hem gaat zijn", vervolgt hij zijn analyse. "Die rookies werden bij die eerste paar races geholpen door dat reglement, dat kwam naar hun toe. Maar nu moeten ze wel laten zien waar ze echt van gemaakt zijn", besluit de analist. De prestaties van Hadjar staan niet op zichzelf, aangezien heel Red Bull Racing een uitdagende start van het seizoen doormaakt. Het team kampt door de nieuwe technische reglementen en de introductie van de eigen Ford-krachtbron met de nodige balans- en betrouwbaarheidsproblemen. Hoewel Verstappen in Miami met een tweede startplek en een vijfde positie in de race enig herstel toonde, staat de renstal momenteel slechts vierde in het constructeurskampioenschap met een flinke achterstand op leider Mercedes.

