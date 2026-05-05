Montoya pleit voor strafpunten Verstappen na kritiek op F1-regels

Foto: © IMAGO
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Juan Pablo Montoya moet de FIA in het vervolg strafpunten gaan uitdelen aan coureurs die negatief zijn over het reglement. De Colombiaan legt bij de BBC uit dat coureurs in zekere zin de sport in diskrediet brengen, terwijl ze er tegelijkertijd ook hun brood mee verdienen.

De afgelopen maanden waren diverse coureurs kritisch over het reglement dat in 2026 is ingevoerd en de daarbij behorende nieuwe racestijl. Tijdens de lentestop is er nog wat aan gesleuteld, en in Miami zagen we dat de kwalificatie alweer veel meer een sessie was waarin coureurs de limiet konden opzoeken. Ook de Grand Prix op zondag leek weer meer op de races van de afgelopen jaren, al was het ‘jojo-racen’ nog altijd aanwezig.

Montoya wil consequenties zien

Max Verstappen was een van de meest vocale coureurs in de afgelopen maanden, maar ook Carlos Sainz Jr. en Fernando Alonso waren niet te spreken over het reglement. Montoya legt uit dat Verstappen gestraft had moeten worden voor zijn opmerkingen: “Je moet respect tonen voor de sport. Voor mij geldt: wat de coureurs aan het doen waren… Ik vind het prima als je de regels niet leuk vindt, maar de manier waarop ze de sport aan het afvlakken waren, de sport waar je uiteindelijk je geld mee verdient, daar zouden consequenties voor moeten komen.”

Hill neemt het spontaan op voor Verstappen

Damon Hill, vaak een groot criticaster van Verstappen, neemt het juist voor de Nederlander op: “Moet Max dan een boete krijgen omdat hij iets negatiefs zegt?” Montoya vindt een boete niet genoeg: “Haal hem uit de race. Geef hem zeven of acht strafpunten op zijn licentie. Ik garandeer je dat alle negatieve uitspraken dan verdwijnen. Ik zeg niet dat je niet mag zeggen dat je de regels niet leuk vindt, want je hebt recht op je mening.” Hill ziet juist dat Verstappen verwoordt wat de fans thuis ook vinden: “Ik denk dat de fans het eigenlijk wel fijn vinden dat coureurs hun mening geven.”

Montoya blijft bij zijn standpunt en stelt dat coureurs kritisch mogen zijn, maar het misschien niet moeten uiten: “Dat is ook prima, ik zeg ook niet dat je dat niet mag zijn. Maar noem een F1-auto geen Mario Kart-wagen. Hij refereert aan die ‘boost’, maar wacht even: als je achtervleugel openklapt en je daardoor 30 km/u extra krijgt, is dat dan niet nep?”

Juncadella grapt over uitblijven straf voor Hamilton na middelvinger

Mekies legt uit dat Verstappen ontsnapt is aan diskwalificatie: 'Exact dezelfde specificaties'

F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen krijgt tweede publieksprijs van het seizoen

Norris ziet Verstappen hard verdedigen: 'Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race'

Russell schudt hoofd bij touché met Verstappen: 'Je weet hoe Max is'

Kelly Piquet over nonchalante stijl Verstappen: "Kan hem geen reet schelen"

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

