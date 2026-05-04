FIA-president Mohammed Ben Sulayem zegt tegen Reuters dat de V8-motor in 2030 of 2031 terugkeert in de Formule 1. Daarmee komt een grote wens van Verstappen uit, die eerder aangaf graag een V8 of V10 terug te zien in de sport.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd