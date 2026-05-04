Ben Sulayem doet weer eens gek: Antonelli negeert FIA-president volledig
Mohammed Ben Sulayem staat inmiddels wel bekend om het uithalen van rare fratsen op camera na afloop van de races en op zondag was het in Miami weer eens raak. Dit keer was het Kimi Antonelli die het 'slachtoffer' werd van het vreemde gedrag van de FIA-president.
We kennen hem inmiddels allemaal: de man meermaals op de voorgrond te zien is tijdens Formule 1-races en door het leven gaat als Mohammed Ben Sulayem. Hij werd geboren in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, in 1961. De man uit de Emiraten begon zijn rallycarrière in de jaren '80 en groeide al snel uit tot een van de meest succesvolle rallyrijders in het Midden-Oosten. Hij won maar liefst 14 keer het FIA Middle East Rally Championship, met overwinningen tussen 1983 en 2002. Eind 2021 nam hij het stokje over van de veel geliefdere Jean Todt en kwam hij aan het roer van de FIA als president. Inmiddels staat de president bol van de controverses en lijkt het grote publiek wel klaar te zijn met zijn diverse uitspattingen.
Voorgaande fratsen
Zo wil hij zich vaak op de voorgrond tonen tijdens Grands Prix, wat vorig jaar onder meer resulteerde in een rare situatie met destijds kersvers wereldkampioen Lando Norris. In de cooldown room van Abu Dhabi kwam hij als een soort grootvader bij kersvers wereldkampioen Norris, om hem van achter door zijn haar te kroelen met zijn handen. De actie leverde veel verbaasde reacties en commentaar op. Eerder dat jaar - ook in Miami - probeerde hij een McLaren-kiekje te 'photobomben'. Het lijkt er dan ook op dat de FIA-president in Miami nog vreemder lijkt te acteren dan gebruikelijk.
Antonelli nu het bokje
Ook afgelopen zondag was het namelijk weer raak, waarbij dit keer racewinnaar Antonelli het haasje was. De Italiaan, die net zijn derde overwinning op een rij had gepakt, werd getrakteerd op een ongewenst bezoekje van Ben Sulayem. De president vond het nodig om voor de wereldwijde camera een fles water leeg te gooien over het hoofd van de 19-jarige rijder. Iets waar Antonelli niet van gediend leek te zijn, daar hij Ben Sulayem straal negeerde. Ook de ouders van Antonelli zijn op de beelden - die hier te zien zijn - duidelijk niet onder de indruk van de fratsen van Ben Sulayem. Ook in de commentaren op X is men niet te spreken: "Hij is zo f*cking raar", schrijft iemand. "Geef hem een boete, schop hem eruit. Wat een mafkees", stelt weer een ander.
