Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: "Daar moeten we vanaf"

Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: "Daar moeten we vanaf" — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen ziet na de Grand Prix van Miami duidelijke stappen voorwaarts bij Red Bull Racing, al erkent hij dat de renstal momenteel nog tekortkomt ten opzichte van de concurrentie. De Nederlandse rijder stelt dat de RB22 een stuk aangenamer is om te besturen, maar hij blijft tegelijkertijd kritisch op de effecten van de nieuwe technische reglementen.

Tijdens het raceweekend in Florida introduceerde het team uit Milton Keynes een omvangrijk updatepakket, met onder meer een herziene voorvleugel, aangepaste sidepods en de opvallende 'Macarena'-achtervleugel. Deze ingrepen moesten de stuur- en balansproblemen verhelpen waar Verstappen eerder dit seizoen mee kampte. Met een tweede startplek en een vijfde plaats in de race wist de Nederlander zijn beste resultaat van het jaar neer te zetten, al eindigde hij wel achter de dominante bolides van Mercedes en McLaren.

Gat met Mercedes

Terugblikkend op de wedstrijd constateert Verstappen bij De Telegraaf dat de updates hun vruchten afwerpen, ondanks de nodige tegenslag met het rubber. "Los van dat die harde band niet goed werkte, kon ik wel wat meer vechten met de coureurs vóór ons", stelt de coureur. "We komen eraan, maar zitten nog niet op het niveau van bijvoorbeeld Mercedes. De auto voelt beter aan en is minder stressvol om te besturen", aldus Verstappen. Naast de prestaties van zijn eigen wagen, laat de Red Bull-rijder zich ook uit over de geldende reglementen.

Nog altijd niet goed

Volgens Verstappen hebben deze recente wijzigingen echter weinig impact op de rijervaring. "Maar wat ik heb gezegd over de reglementen, staat nog steeds. Ik voel weinig verschil nu er wat dingen zijn aangepast", verklaart hij. "In de kwalificatie moet je in sommige bochten nog steeds niet voluit gaan, omdat je anders langzamer gaat op het rechte stuk. Dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn. Maar dat staat los van onze auto. Die is duidelijk beter geworden", besluit Verstappen.

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Miami

