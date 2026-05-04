Verstappen positief na goed resultaat Miami: "We komen eraan"
Verstappen positief na goed resultaat Miami: "We komen eraan"
Max Verstappen ziet na de Grand Prix van Miami duidelijke stappen voorwaarts bij Red Bull Racing, al erkent hij dat de renstal momenteel nog tekortkomt ten opzichte van de concurrentie. De Nederlandse rijder stelt dat de RB22 een stuk aangenamer is om te besturen, maar hij blijft tegelijkertijd kritisch op de effecten van de nieuwe technische reglementen.
Tijdens het raceweekend in Florida introduceerde het team uit Milton Keynes een omvangrijk updatepakket, met onder meer een herziene voorvleugel, aangepaste sidepods en de opvallende 'Macarena'-achtervleugel. Deze ingrepen moesten de stuur- en balansproblemen verhelpen waar Verstappen eerder dit seizoen mee kampte. Met een tweede startplek en een vijfde plaats in de race wist de Nederlander zijn beste resultaat van het jaar neer te zetten, al eindigde hij wel achter de dominante bolides van Mercedes en McLaren.
Gat met Mercedes
Terugblikkend op de wedstrijd constateert Verstappen bij De Telegraaf dat de updates hun vruchten afwerpen, ondanks de nodige tegenslag met het rubber. "Los van dat die harde band niet goed werkte, kon ik wel wat meer vechten met de coureurs vóór ons", stelt de coureur. "We komen eraan, maar zitten nog niet op het niveau van bijvoorbeeld Mercedes. De auto voelt beter aan en is minder stressvol om te besturen", aldus Verstappen. Naast de prestaties van zijn eigen wagen, laat de Red Bull-rijder zich ook uit over de geldende reglementen.
Nog altijd niet goed
Volgens Verstappen hebben deze recente wijzigingen echter weinig impact op de rijervaring. "Maar wat ik heb gezegd over de reglementen, staat nog steeds. Ik voel weinig verschil nu er wat dingen zijn aangepast", verklaart hij. "In de kwalificatie moet je in sommige bochten nog steeds niet voluit gaan, omdat je anders langzamer gaat op het rechte stuk. Dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn. Maar dat staat los van onze auto. Die is duidelijk beter geworden", besluit Verstappen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris ziet Verstappen hard verdedigen: 'Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race'
- Vandaag 06:59
- 9
Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"
- Gisteren 19:39
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami
FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami
Verstappen wijst naar fout Red Bull tijdens GP Miami: "Daarom helaas geen podiumplaats"
Net binnen
Emotionele Leclerc lijkt tranen weg te vegen vlak na Miami
- 23 minuten geleden
Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"
- 51 minuten geleden
- 1
Norris baalt in Miami: "We zijn gepakt én ik werd lelijk verrast"
- 1 uur geleden
- 1
Antonelli blikt terug op belangrijke zege in Miami: "Had niet verwacht dat Leclerc dát zou doen"
- 2 uur geleden
VIDEO: Verstappen en Leclerc tóch bestraft door FIA-stewards | GPFans News
- 2 uur geleden
Hommeles in Miami: Zak Brown wil opheldering van Red Bull en stapt motorhome binnen
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april