Olav Mol heeft hard uitgehaald naar de beslissing van de wedstrijdleiding om Max Verstappen na afloop van de Grand Prix van Miami een tijdstraf van vijf seconden te geven. De ervaren Formule 1-commentator is het totaal niet eens met de sanctie die de coureur van Red Bull Racing kreeg opgelegd voor het overschrijden van de witte lijn bij de pituitgang. Volgens Mol slaat de beslissing van de stewards in Florida nergens op.

De race in de Verenigde Staten, die gisteren vanwege dreigend noodweer naar een eerder tijdstip was verplaatst, werd gewonnen door Mercedes-coureur Kimi Antonelli. De nasleep van de wedstrijd verliep echter chaotisch doordat de stewards meerdere incidenten pas na het vallen van de finishvlag beoordeelden. Verstappen kreeg uiteindelijk een straf van vijf seconden bij zijn totale racetijd opgeteld. Uit het officiële document van de internationale autosportbond FIA blijkt dat de linkervoorband van de Nederlander de witte lijn bij het uitrijden van de pitstraat heeft overschreden.

Mol kraakt stewards

Mol heeft de beelden vanuit de cockpit van Verstappen nauwkeurig bekeken en trekt een duidelijke conclusie over het oordeel van de wedstrijdleiding. "Als je de onboard terug kan vinden zie je wat een sneue beslissing dit weer is", zo laat hij via zijn officiële X-kanaal weten. De analist deelde daarbij het officiële document van de FIA en suggereert dat de officials zich onnodig met het incident hebben bemoeid. "Lijkt erop dat de stewards weer druk op zoek waren naar werk", vervolgt hij zijn felle kritiek. Mol vat de sanctie voor de viervoudig wereldkampioen vervolgens bondig samen als een "5 sec straf na afloop voor 2x niks."

Geen veranderingen

De stewards lieten in hun verklaring weten dat er tijdens de race zelf te weinig duidelijk videomateriaal beschikbaar was om direct een definitief oordeel te vellen. Daarom werd besloten om het incident na de wedstrijd te onderzoeken, zodat er beelden vanuit andere hoeken en onboard-camera's bekeken konden worden. Verstappen verklaarde zelf bij de stewards dat hij de pitstraat uitreed en de baan weer opkwam tijdens een zogenoemde 'full course yellow'. De wedstrijdleiding oordeelde na het bestuderen van de extra beelden echter dat de band daadwerkelijk over de buitenkant van de ononderbroken witte lijn was gegaan, wat resulteerde in de tijdstraf. Veel maakte het niet uit: omdat Charles Leclerc een nog zwaardere straf kreeg, eindigt Verstappen gewoon als vijfde.

