Leclerc baalt enorm van crash in slotfase GP Miami: "Dit mag nooit meer gebeuren"
Leclerc baalt enorm van crash in slotfase GP Miami: "Dit mag nooit meer gebeuren"
Charles Leclerc zegt dat hij zijn crash in de slotfase van de F1 Grand Prix van Miami volledig aan hemzelf te wijten heeft. De Ferrari-coureur viel in de laatste ronde terug van de vierde naar de zesde plaats en steekt na afloop de hand in eigen boezem. Hij baalt als een stekker.
De race in Florida leek voor Leclerc af te stevenen op een podiumplaats, totdat het in de absolute slotfase misging. In de voorlaatste ronde werd hij gepasseerd door McLaren-coureur Oscar Piastri, waarna Leclerc probeerde aan te haken om een tegenaanval in te zetten. Bij het uitkomen van de derde bocht verloor hij echter de controle over zijn SF-26 en raakte hij de muur. Wanhopig probeerde hij nog George Russell en Max Verstappen achter zich te houden, maar dat lukte niet. P6 dus voor Leclerc.
Diepe teleurstelling
Na een vraag van Viaplay verklaarde Leclerc dat er geen sprake was van vloeistof op de baan of andere externe factoren. "Nee, het was gewoon een fout." De coureur legt uit dat hij te veel risico nam in de jacht op de derde plaats. "Ik probeerde wat meer te pushen bij het uitkomen van bocht 3. Ik wist dat ik de aanval moest inzetten en dicht bij Oscar moest blijven, maar ik had het zwaar met de banden en verloor de controle." Leclerc is dan ook hard voor zichzelf over de afloop. "Ik ben erg teleurgesteld in mezelf na die fout in de laatste ronde. Dit mag niet gebeuren, dus ik ga ernaar kijken en ervoor zorgen dat dit soort dingen nooit meer gebeuren."
Leclerc kon niet meer sturen
De impact met de muur zorgde voor aanzienlijke schade aan de scharlakenrode bolide. Vooral de voorwielophanging kreeg het zwaar te verduren. "Die was volledig kapot. Ik kon niet meer insturen in de bochten, dus ik probeerde alleen maar van de racelijn te blijven en de bochten te halen, maar dat lukte niet." Doordat de Ferrari zwaar gehavend was, moest Leclerc zijn auto naar de finish slepen. Hierdoor werd hij in de laatste meters nog gepasseerd door Russell en Verstappen.
Er loopt momenteel nog een onderzoek naar een touché tussen hem en Russell. Daar blijft het niet bij voor Leclerc. Ook het rijden naar de finish met een "onveilige" auto en het afsnijden van bochten wordt onder de loep genomen door de stewards van de FIA.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Antonelli wint spektakelstuk in Miami, Verstappen knokt zich terug na schuiver bij de start
- 3 uur geleden
- 6
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami
- 36 minuten geleden
- 2
Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje
- 3 uur geleden
- 2
Miami Grand Prix 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami
FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami
Verstappen wijst naar fout Red Bull tijdens GP Miami: "Daarom helaas geen podiumplaats"
Net binnen
Russell haalt hard uit naar Verstappen in Miami, Max wijst naar fout van Red Bull | GPFans Recap
- 8 minuten geleden
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
- 23 minuten geleden
- 1
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami
- 36 minuten geleden
- 2
FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami
- 49 minuten geleden
Leclerc baalt enorm van crash in slotfase GP Miami: "Dit mag nooit meer gebeuren"
- 1 uur geleden
Mekies genoot van Verstappen in Miami: "Hij geeft nooit op"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april