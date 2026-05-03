Charles Leclerc zegt dat hij zijn crash in de slotfase van de F1 Grand Prix van Miami volledig aan hemzelf te wijten heeft. De Ferrari-coureur viel in de laatste ronde terug van de vierde naar de zesde plaats en steekt na afloop de hand in eigen boezem. Hij baalt als een stekker.

De race in Florida leek voor Leclerc af te stevenen op een podiumplaats, totdat het in de absolute slotfase misging. In de voorlaatste ronde werd hij gepasseerd door McLaren-coureur Oscar Piastri, waarna Leclerc probeerde aan te haken om een tegenaanval in te zetten. Bij het uitkomen van de derde bocht verloor hij echter de controle over zijn SF-26 en raakte hij de muur. Wanhopig probeerde hij nog George Russell en Max Verstappen achter zich te houden, maar dat lukte niet. P6 dus voor Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

Diepe teleurstelling

Na een vraag van Viaplay verklaarde Leclerc dat er geen sprake was van vloeistof op de baan of andere externe factoren. "Nee, het was gewoon een fout." De coureur legt uit dat hij te veel risico nam in de jacht op de derde plaats. "Ik probeerde wat meer te pushen bij het uitkomen van bocht 3. Ik wist dat ik de aanval moest inzetten en dicht bij Oscar moest blijven, maar ik had het zwaar met de banden en verloor de controle." Leclerc is dan ook hard voor zichzelf over de afloop. "Ik ben erg teleurgesteld in mezelf na die fout in de laatste ronde. Dit mag niet gebeuren, dus ik ga ernaar kijken en ervoor zorgen dat dit soort dingen nooit meer gebeuren."

A final lap Charles Leclerc will not want to relive in a hurry! 😱💨#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Ap2FgJtuna — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Leclerc kon niet meer sturen

De impact met de muur zorgde voor aanzienlijke schade aan de scharlakenrode bolide. Vooral de voorwielophanging kreeg het zwaar te verduren. "Die was volledig kapot. Ik kon niet meer insturen in de bochten, dus ik probeerde alleen maar van de racelijn te blijven en de bochten te halen, maar dat lukte niet." Doordat de Ferrari zwaar gehavend was, moest Leclerc zijn auto naar de finish slepen. Hierdoor werd hij in de laatste meters nog gepasseerd door Russell en Verstappen.

Er loopt momenteel nog een onderzoek naar een touché tussen hem en Russell. Daar blijft het niet bij voor Leclerc. Ook het rijden naar de finish met een "onveilige" auto en het afsnijden van bochten wordt onder de loep genomen door de stewards van de FIA.

Gerelateerd