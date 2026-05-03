Red Bull-teambaas Laurent Mekies kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van Miami. De Fransman stelt dat de snelheid duidelijk aanwezig was in de wagens van Max Verstappen en Isack Hadjar, maar dat er na de wedstrijd in de Amerikaanse badplaats nog genoeg werk te verrichten is.

Voor Hadjar zat de race er al snel op in Miami. Hij plantte zijn wagen in de muur nadat zijn stuurstang afbrak toen hij met zijn linker voorband de muur raakte in de chicane. Verstappen had nog een goede uitgangspositie vanaf P2, maar spinde kort na de start en wist uiteindelijk als vijfde over de streep te komen.

Racepace is veelbelovend

Mekies blikte bij Viaplay terug: "Het is pittig, want ik denk dat de snelheid er vandaag wel in zat. Het zal waarschijnlijk wat tijd kosten om dit allemaal te analyseren. We reden namelijk een andere strategie dan de rest, met een vroege pitstop. Ik denk dat het een sterk gevecht was. De racesnelheid was compleet anders dan wat we een paar maanden geleden in de auto zagen, en dat is positief. We hebben nog veel werk te verrichten, dat is duidelijk."

Verstappen kon niet verdedigen op oudere banden

Dat Verstappen in de slotfase uiteindelijk weerloos was, begrijpt Mekies wel gezien de staat van de banden. "Hij was aan het verdedigen op banden die bijna vijftig ronden oud waren, dus natuurlijk wordt dat lastig. Hij geeft nooit op. We hebben een paar punten mee naar huis genomen, maar nog belangrijker is de informatie over de racesnelheid", aldus de teambaas van Red Bull.

