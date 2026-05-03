Max Verstappen is na een veelbewogen race als vijfde over de streep gekomen in de Grand Prix van Miami. Alhoewel een podiumplaats een stap te ver was, liet de Red Bull van de Nederlander voor het eerst dit seizoen een hoopgevende performance zien.

Verstappen ving de Grand Prix van Miami aan vanaf de tweede plaats. Bij het uitgaan van de lichten kwam de viervoudig wereldkampioen goed van zijn plek, waardoor hij in aanloop naar de eerste bocht aan wedstrijdleider Kimi Antonelli voorbij wist te steken. Ook Charles Leclerc schoot echter weg vanaf P3, waardoor de Limburger in de eerste bocht aan de binnenkant terechtkwam en op een kerbstone stuurde. Verstappen spinde en viel terug naar de tiende plaats, waarna hij enkel nog een inhaalrace in kon zetten.

Artikel gaat verder onder video

Knappe inhaalrace Verstappen

En dat deed de 28-jarige coureur met succes. Verstappen dook tijdens een safety car in de openingsfase van de race als enige naar binnen en stapte over op de harde band. Hij reed vervolgens in hoog tempo door het middenveld heen en kwam na de reguliere pitstops van de rest van het veld, aan de leiding te liggen. Op oudere banden kon hij echter geen vuist maken tegen Antonelli, Norris, Piastri, Leclerc en Russell. Leclerc spinde echter plotseling in de allerlaatste ronde en liep schade op aan zijn Ferrari. Zo wist Verstappen in de allerlaatste bocht van de race nog aan de Monegaks voorbij te steken en kwam zo als vijfde over de streep.

Te lange stint op harde band na vroege stop

"Van die harde band is niets over", vertelt Verstappen na afloop. "Vijftig ronden was misschien iets te veel van het goede. We moeten een aantal dingen nog analyseren. Na die safety car was het eigenlijk perfect geweest om nog op die mediumband te rijden, aangezien je dan allemaal weer bij elkaar zit. Ik had ook geen hele erge flat spots. Ik had gewoon doorgekund", doelt hij op de call van Red Bull om vroeg te pitten. "Die stint was te lang op de harde band. Maar op die harde band was het sowieso... Die band was niet goed voor ons."

Stap vooruit voor Red Bull Racing

Hij vervolgt: "De auto brak uit bij die spin bij de start. Ik probeerde als eerste naar die bocht te komen, maar de auto brak uit. Ik probeerde te corrigeren en hem uit de muur te houden. Toen ik zag hoe die uitbrak, probeerde ik zo snel mogelijk een 360 te maken. Die band werkte gewoon niet goed voor ons, dus een podium zat er niet in. Ik heb mijn best gedaan vandaag. Het was beter dan de laatste paar weekenden. We hebben wat snelheid gevonden, maar komen nog wel wat te kort."

Onderzoek naar Verstappen

Verstappen moet zich zo nog melden bij de stewards. Hij zou bij het uitrijden van de pitstraat de witte lijn hebben overschreden, wat niet is toegestaan. Op beelden lijkt hij echter nog net binnen de lijntjes te hebben gekleurd, maar dat is nog even afwachten. Ook het contact tussen hem en Russell wordt onderzocht.

Gerelateerd