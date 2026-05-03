De definitieve startopstelling voor de F1-race van Miami na diskwalificatie Red Bull Racing
De FIA heeft zojuist de defintieve startopstelling voor de Grand Prix van Miami bevestigd. Max Verstappen vangt de race aan vanaf de tweede plaats, terwijl teammaat Isack Hadjar na ingrijpen van het motorsportorgaan, vanaf P22 moet beginnen.
Max Verstappen vormde een grote verrassing tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. De Nederlander kwam goed voor de dag in zijn met updates volgehangen Red Bull en leek zelfs even af te stevenen op pole position. Uiteindelijk moest de viervoudig wereldkampioen een kleine twee tienden toegeven op Kimi Antonelli, maar Verstappen was in zijn nopjes met een tweede startplaats. Teammaat Isack Hadjar kwalificeerde zich als negende, maar zijn Red Bull kwam na afloop niet door de technische keuren. Hadjar werd zodoende gediskwallificeerd en zal daarom vanaf de laatste positie moeten beginnen. Bekijk hieronder de volledige startopstelling.
Startopstelling Grand Prix van Miami
