De FIA heeft Isack Hadjar officieel gediskwalificeerd na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. De Red Bull Racing-coureur bleek tijdens de technische keuring een overtreding van het technisch reglement te hebben begaan.

Tijdens de inspectie na de kwalificatiesessie kwam aan het licht dat de RB22 van Hadjar niet aan de strikte maatvoeringen voldeed. De zogeheten floor boards van de bolide staken te ver uit. Dit specifieke aerodynamische onderdeel, dat achter de voorwielen is geplaatst om een inwash-effect te creëren en vuile lucht te beperken, bleek aan zowel de linker- als de rechterkant twee millimeter te breed te zijn. Hiermee viel het onderdeel buiten het verplichte referentievolume.

Technische overtreding

Het was Jo Bauer, het technisch hoofd van de autosportbond, die samen met zijn crew de afwijking bij de auto van Hadjar ontdekte. Bauer rapporteerde de bevindingen direct aan de stewards. "Na de kwalificatie zijn de legaliteitsvolumes gecontroleerd bij auto nummer 6", zo schreef Bauer in zijn officiële rapport. "De floor board zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant stak 2 millimeter buiten het referentievolume RV-FLOOR BOARD uit. Aangezien dit niet in overeenstemming is met Artikel 3.5.5 van het technisch reglement, verwijs ik deze zaak naar de stewards voor hun overweging". Om 13:00 uur Nederlandse tijd moest Red Bull zich melden bij de stewards om daar tekst en uitleg te geven, al leek er maar één optie mogelijk: Een diskwalificatie is de standaardstraf voor een dergelijke overtreding, waardoor de wedstrijdleiding de Fransman definitief uit de uitslag heeft geschrapt.

Gevolgen voor de startopstelling

Door de straf voor de teamgenoot van Max Verstappen schuiven de coureurs die zich gisteren achter Hadjar kwalificeerden een plekje op op de grid. Voor Verstappen zelf verandert er niets aan de uitgangspositie. De viervoudig wereldkampioen mag de race vandaag vanaf de tweede startplek beginnen, vlak achter polesitter Kimi Antonelli in de Mercedes. De coureurs zullen overigens eerder in actie moeten komen dan oorspronkelijk gepland. Vanwege dreigende onweersbuien heeft de FIA besloten om de starttijd met drie uur te vervroegen naar 19:00 uur Nederlandse tijd.

