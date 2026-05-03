Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Kimi Antonelli heeft voor het restant van het raceweekend in Miami een nieuwe Energy Store (ES) en Control Electronics (CE) in zijn Mercedes gekregen. De huidige leider in het wereldkampioenschap ontloopt echter een gridstraf voor de aanpassingen aan zijn krachtbron.

De ingreep volgt nadat de jonge Italiaan tijdens de eerste vrije training kostbare tijd verloor door een probleem met de batterij van zijn power unit. Technisch gedelegeerde Jo Bauer bracht zaterdagavond het officiële document naar buiten over de wissel bij wagen nummer twaalf. Uit de rapportage blijkt dat de Mercedes-coureur voor beide onderdelen pas aan zijn tweede exemplaar van het seizoen toe is. Volgens de autosportbond valt de wissel daarmee binnen de limiet van drie eenheden voor dit kampioenschap, waardoor een straf uitblijft.

Mercedes-coureur pakt pole

De motorische problemen op vrijdag stonden een sterk vervolg van het weekend niet in de weg. Antonelli, die dit jaar na overwinningen in China en Japan de jongste WK-leider uit de geschiedenis van de sport werd, wist gisteren met een tijd van 1:27.798 de poleposition te veroveren. Hiermee hield hij Max Verstappen met een verschil van 0,166 seconden achter zich op de eerste startrij. Tijdens de eerdere sprintrace viel de Italiaan na een tijdstraf wegens het overschrijden van de baanlimieten nog terug van de vierde naar de zesde plaats.

De hoofdrace in Florida gaat vandaag overigens eerder van start dan oorspronkelijk gepland. Vanwege voorspelde zware regenval heeft de organisatie besloten de wedstrijd met drie uur te vervroegen, waardoor de lichten nu om 19:00 uur Nederlandse tijd doven. Antonelli zal de race dus vanaf de eerste plek aanvangen met verse motoronderdelen.

