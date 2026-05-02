Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 18:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de Sprint op het Miami International Autodrome. De F1 Grand Prix van Miami is het derde raceweekend van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026, na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië. Er wordt voor de vijfde keer geracet op dit circuit in Florida. De temperatuur ligt rond de 31°C en het is benauwd. Hoe gaan Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli het doen vanaf de voorste rij en kan Max Verstappen vanaf P5 een aantal plekken goedmaken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Sprint Grand Prix van Miami Sort by: Latest Oldest De vlag valt in Miami Lando Norris wint de Sprint in Miami op dominante wijze. Oscar Piastri maakt er een één-twee van voor McLaren. Charles Leclerc completeert het podium voor de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Max Verstappen moet genoegen nemen met P6, maar zit binnen zeven tienden van Russell - vooruitgang dus bij Red Bull. Pierre Gasly pakt het laatste puntje op P8 achter Lewis Hamilton. De kwalificatie voor de Grand Prix begint om 22:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan! Foutje van Leclerc Charles Leclerc gaat wijd in bochten 11 en 17, en lijkt de strijd met Oscar Piastri op te moeten geven. Leclerc en Verstappen bijna binnen een seconde Nog anderhalve ronde te gaan in de Sprint in Miami. Charles Leclerc zit bijna binnen een seconde van Oscar Piastri, maar Max Verstappen doet hetzelfde bij George Russell. Kunnen Leclerc en Verstappen allebei nog een plekje winnen? Gewaagde inhaalactie van de andere Red Bull Isack Hadjar gaat buitenlangs Franco Colapinto richting de doordraaier van bocht 8. Het is niet de plek waar je normaal gesproken inhaalt, maar toch lukt het de teamgenoot van Max Verstappen. Hadjar ligt nu op P9. Leclerc geeft niet op Charles Leclerc brengt het gat naar Oscar Piastri terug tot 1,1 seconden met nog drie ronden te gaan. Als de Monegask nog één à twee tienden vindt, mag hij de Overtake Mode inzetten. Albon in de pits Alexander Albon komt naar binnen voor een nieuwe neus. Hij lijkt niks geraakt te hebben, maar zonder enige kans op punten, kan dit een soort test zijn voor de laatste ronden. Leclerc kruipt richting Piastri Lando Norris heeft een voorsprong van vijf seconden. Charles Leclerc is nog maar 1,3 seconden van Oscar Piastri verwijderd en komt dichter bij de McLaren. Andrea Kimi Antonelli rijdt momenteel weg van George Russell, en Max Verstappen doet dat ten opzichte van Lewis Hamilton. Stand na 10 van 19 ronden Norris Piastri Leclerc Antonelli Russell Verstappen Hamilton Gasly Colapinto Hadjar Bortoleto Bearman Ocon Sainz Albon Lawson Pérez Stroll Alonso Bottas Hülkenberg (DNS) Lindblad (DNS) Verstappen pakt P6 definitief af Max Verstappen probeert Lewis Hamilton opnieuw in te halen en doet het dit keer bij bocht 17. Hij pakt de zesde positie af van de Ferrari-coureur. Verstappen duwt Hamilton van de baan Max Verstappen remt Lewis Hamilton uit bij bocht 11, maar gaat vervolgens van de baan. De Red Bull-coureur geeft de plek terug bij bocht 17. Ondertussen haalt Andrea Kimi Antonelli zijn teamgenoot terug in voor de vierde stek. Lando Norris, Oscar Piastri en Charles Leclerc lopen hierdoor flink uit. Russell pakt plekje af van teamgenoot George Russell duikt aan de binnenkant van Andrea Kimi Antonelli bij bocht 17 en pakt P4 af van de kampioenschapsleider. Verstappen niet tevreden over RB22 Max Verstappen kan niet op tegen de top zes - Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli, Russell en Hamilton - en verliest een beetje de aansluiting op P7. Hij laat race-engineer Gianpiero Lambiase via de boardradio weten dat hij het lastig heeft onder het remmen en dat de balans niet goed is, alsof de achteras 'springt'. Pérez in de aanval Sergio Pérez is Alexander Albon en Liam Lawson voorbij gegaan en hoopt nu de aanval in te zetten op Carlos Sainz. De Cadillac-coureur ligt momenteel op P15. Lindblad niet gestart Arvid Lindblad moest vanwege een overtreding van de parc fermé-reglementen starten vanuit de pitstraat, maar de rookie is überhaupt niet gestart. We hebben dus een veld van 20 auto's. Leclerc klaagt over Antonelli Charles Leclerc schreeuwt over de boardradio dat Andrea Kimi Antonelli "zo slecht" is in het wiel-aan-wiel vechten. "We gaan op deze manier crashen", klinkt het bij de Ferrari-coureur. Hij ligt derde, maar moet in de verdediging ten opzichte van de kampioenschapsleider. Load more

