Drie teams passen auto’s aan met oog op sprintrace in Miami
Op weg naar de sprintrace, die straks om 18:00 uur van start gaat, hebben diverse teams nog de nodige wijzigingen doorgevoerd. Dit gebeurde met goedkeuring van technisch afgevaardigde Jo Bauer van de FIA, waarbij ook Red Bull Racing meerdere onderdelen heeft moeten vervangen.
Om 18:00 uur gaat de eerste race na de lentestop van start: de sprintrace in Miami. Lando Norris heeft daarvoor de beste papieren in handen na het behalen van de sprintpole op vrijdagavond. Achter de Engelsman staat klassementsleider Kimi Antonelli, met Oscar Piastri daarachter. Voor Max Verstappen was P5 het maximaal haalbare, terwijl Isack Hadjar als negende over de streep kwam.
Aanpassingen
Hoewel er na de sprintkwalificatie reglementair gezien geen wijzigingen meer aan de wagens mogen worden uitgevoerd, zijn er enkele onderdelen die met toestemming toch vervangen mogen worden. McLaren heeft de drinkzak van Piastri vervangen in aanloop naar de sprintrace. Aston Martin heeft in de wagen van Fernando Alonso de rechterachter remkoeling vervangen. Red Bull kreeg eveneens toestemming, ditmaal voor de auto van Hadjar. Daar zijn de brandstofcel-luchtpomp, de remhoofdcilinder en de bijbehorende instellingen aangepast. Belangrijk hierbij is dat deze coureurs geen straf krijgen, aangezien met deze goedkeuring wordt voldaan aan artikel B3.5.4 van de FIA-reglementen.
