Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami
Andrea Kimi Antonelli kwam als vierde over de streep in de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami, maar hij is als zesde geklasseerd. De kampioenschapsleider heeft namelijk direct na de korte zaterdagsrace een tijdstraf aan zijn broek gekregen. Max Verstappen profiteert en schuift een plekje op.
Antonelli begon vanaf de voorste startrij op het Miami International Autodrome, maar maakte geen goede start mee. Hij zakte direct terug naar de vierde positie achter Oscar Piastri en Charles Leclerc. Vervolgens ging hij het gevecht aan met Mercedes-teamgenoot George Russell. Na eventjes stuivertje wisselen voor P4, behield hij de positie. De jonge Italiaan heeft echter te vaak de track limits overschreden en dat terwijl hij helemaal niet meer onder druk stond.
Straf voor Antonelli
Het knullige foutje van Antonelli heeft hem een tijdstraf van 5 seconden opgeleverd. De stewards hebben de straf direct na de Sprint uitgedeeld. George Russell is dus op P4 geklasseerd en Verstappen op P5. De Red Bull-coureur kwam 4,9 seconden achter Antonelli aan de finish en zat dus met één tiende aan de goede kant - een extra positie en dus een extra puntje voor Verstappen.
