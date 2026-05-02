Max Verstappen and Kimi Antonelli in front of an FIA flag

Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami

Max Verstappen and Kimi Antonelli in front of an FIA flag — Foto: © IMAGO x GPFANS

Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Andrea Kimi Antonelli kwam als vierde over de streep in de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami, maar hij is als zesde geklasseerd. De kampioenschapsleider heeft namelijk direct na de korte zaterdagsrace een tijdstraf aan zijn broek gekregen. Max Verstappen profiteert en schuift een plekje op.

Antonelli begon vanaf de voorste startrij op het Miami International Autodrome, maar maakte geen goede start mee. Hij zakte direct terug naar de vierde positie achter Oscar Piastri en Charles Leclerc. Vervolgens ging hij het gevecht aan met Mercedes-teamgenoot George Russell. Na eventjes stuivertje wisselen voor P4, behield hij de positie. De jonge Italiaan heeft echter te vaak de track limits overschreden en dat terwijl hij helemaal niet meer onder druk stond.

Straf voor Antonelli

Het knullige foutje van Antonelli heeft hem een tijdstraf van 5 seconden opgeleverd. De stewards hebben de straf direct na de Sprint uitgedeeld. George Russell is dus op P4 geklasseerd en Verstappen op P5. De Red Bull-coureur kwam 4,9 seconden achter Antonelli aan de finish en zat dus met één tiende aan de goede kant - een extra positie en dus een extra puntje voor Verstappen.

Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

Leclerc reageert op Sprint-podium en is boos op Antonelli: "Hij is zo slecht"

Leclerc reageert op Sprint-podium en is boos op Antonelli: "Hij is zo slecht"

Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

LIVE (gesloten) | Sprint in Miami: Norris aan de leiding, Verstappen dicht het gat richting Russell Live

LIVE (gesloten) | Sprint in Miami: Norris aan de leiding, Verstappen dicht het gat richting Russell

Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding

Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding

Lawson woest na enorme misser van FIA: "Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is"

Lawson woest na enorme misser van FIA: "Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is"

Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding

Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding

