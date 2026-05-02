Charles Leclerc is op het podium beland na de korte zaterdagsrace op het Miami International Autodrome. De Ferrari-coureur kwam namelijk als derde aan de finish van de Sprint, vlak achter Oscar Piastri. Hij reageert na de gevechten met de Australiër en met Andrea Kimi Antonelli.

Leclerc had zich als vierde gekwalificeerd, maar won meteen een positie na een tegenvallende start van Antonelli. De kampioenschapsleider kwam niet lekker weg van zijn plek, maar kon wel meteen terug in de aanval. Leclerc was echter niet te spreken over het rijgedrag van de Mercedes-coureur. "Kimi is zo slecht als het gaat om wiel-aan-wiel strijden. Hij bewoog onder het remmen, ongelooflijk! Op deze manier gaan we crashen!", klonk het over de boardradio. Hij wist uiteindelijk Antonelli af te schudden en dus kon hij naar voren kijken richting Piastri. Al dichtte Leclerc wel het gat, voorbij de McLaren komen lukte niet.

Blij met de upgrades, maar niet met het resultaat

"De upgrades werkten goed. Mijn dank gaat uit naar het team, die er hard aan hebben gewerkt in de afgelopen vijf weken", vertelde de Monegask na het behalen van P3 in de Sprint in Florida. "Met de upgrades ben ik blij, maar waar ik niet tevreden over ben, is mijn P3. Natuurlijk hadden we beter willen finishen, maar McLaren heeft ook belangrijke upgrades meegenomen en ze hebben daardoor een stap vooruitgezet. Echter, we zitten er niet te veel vanaf. Als morgen alles goed samenkomt, misschien dat we dan hogerop komen. Met een betere kwalificatie kunnen we ons leven ook makkelijker maken."

