Leclerc reageert op Sprint-podium en is boos op Antonelli: "Hij is zo slecht"
Charles Leclerc is op het podium beland na de korte zaterdagsrace op het Miami International Autodrome. De Ferrari-coureur kwam namelijk als derde aan de finish van de Sprint, vlak achter Oscar Piastri. Hij reageert na de gevechten met de Australiër en met Andrea Kimi Antonelli.
Leclerc had zich als vierde gekwalificeerd, maar won meteen een positie na een tegenvallende start van Antonelli. De kampioenschapsleider kwam niet lekker weg van zijn plek, maar kon wel meteen terug in de aanval. Leclerc was echter niet te spreken over het rijgedrag van de Mercedes-coureur. "Kimi is zo slecht als het gaat om wiel-aan-wiel strijden. Hij bewoog onder het remmen, ongelooflijk! Op deze manier gaan we crashen!", klonk het over de boardradio. Hij wist uiteindelijk Antonelli af te schudden en dus kon hij naar voren kijken richting Piastri. Al dichtte Leclerc wel het gat, voorbij de McLaren komen lukte niet.
Blij met de upgrades, maar niet met het resultaat
"De upgrades werkten goed. Mijn dank gaat uit naar het team, die er hard aan hebben gewerkt in de afgelopen vijf weken", vertelde de Monegask na het behalen van P3 in de Sprint in Florida. "Met de upgrades ben ik blij, maar waar ik niet tevreden over ben, is mijn P3. Natuurlijk hadden we beter willen finishen, maar McLaren heeft ook belangrijke upgrades meegenomen en ze hebben daardoor een stap vooruitgezet. Echter, we zitten er niet te veel vanaf. Als morgen alles goed samenkomt, misschien dat we dan hogerop komen. Met een betere kwalificatie kunnen we ons leven ook makkelijker maken."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Sprint in Miami: Norris aan de leiding, Verstappen dicht het gat richting Russell
- 2 uur geleden
Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig
- 2 uur geleden
- 5
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding
- 31 minuten geleden
- 1
Miami Grand Prix 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding
Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!"
Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen"
Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami
Net binnen
Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig
- 2 uur geleden
- 5
Windsor looft beoordelingsvermogen van Verstappen: "Anders verder bergafwaarts"
- 1 minuut geleden
'Horner op kandidatenlijst Liberty Media om CEO MotoGP te worden'
- 13 minuten geleden
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding
- 31 minuten geleden
- 1
Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'
- 45 minuten geleden
- 1
Verstappen onthult bijzondere voorbereiding op kwalificatie: 'Ga mijn best doen Ajax-PSV te kijken'
- 54 minuten geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- Gisteren 09:04
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april