Lando Norris heeft de sprintrace in Miami op zijn naam geschreven, terwijl Max Verstappen na een tijdstraf van Kimi Antonelli, als vijfde werd gekwalificeerd. En dat stemt veel Red Bull Racing-fans positief.

Red Bull Racing kent een moeilijke start van het Formule 1-seizoen, maar na dramatische weekenden in Australië, China en Japan, lijkt de stijgende lijn te zijn ingezet. De Oostenrijkse formatie kwam met een groot updatepakket naar Miami en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Alhoewel Verstappen zelf verre van tevreden was met zijn vijfde plaats, vinden de fans op social media het een hoopgevend resultaat. Teammaat Isack Hadjar kwam als zevende over de streep.

Artikel gaat verder onder video

That looks a lot better — Patrick (@tothemaxf1) May 2, 2026

Typical Verstappen tactic which should be applauded. Run Hamilton off the road to break the 1 second OT mode. Then pass him with it. Always thinking 👌🏼 — Wizdumb 🤪 (@gimboslice86) May 2, 2026

Luckstappen at it again



Now give his teammate the same upgrades he has — stanreport (@stanreport) May 2, 2026

For the first time in this year, Max had the race pace. He overtook Hamilton in the middle of race and finished more than 8 seconds ahead. Max finished 0.6 seconds off Russel and at one time Max was 3.2 seconds behind. Red Bull needs to sort the start issue.

By the way Max…

The start was terrible, but race pace was not bad. Max looked a bit faster than the Mercedes cars. — Minds of E. (@MindsOfE) May 2, 2026

The start still a problem, but pace dont seem as bad as before — matheusTORRES ✌🏻🌙 (@MatheusTorrxs) May 2, 2026

WE HAVE THE PACE Y’ALLLLLL pic.twitter.com/mpbqW9Nxgb — lia⁷ (@storyofpjm) May 2, 2026

Tbh if Max fix his start we can have some nice fights — Deezznût (@Deezznutsa) May 2, 2026

