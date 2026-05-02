Christian Horner and Max Verstappen

'Horner op kandidatenlijst Liberty Media om CEO MotoGP te worden'

Christian Horner and Max Verstappen — Foto: © IMAGO

'Horner op kandidatenlijst Liberty Media om CEO MotoGP te worden'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel het nog altijd even afwachten is wat de volgende baan van voormalig Christian Horner wordt, stelt Soymotor dat de Engelsman mogelijk aan de slag gaat als CEO van de MotoGP. De klasse is inmiddels in beheer van Liberty Media, dat ook eigenaar is van de Formule 1.

Horner werd vorig jaar na de Grand Prix van Groot-Brittannië aan de kant gezet bij Red Bull Racing en vervangen door Laurent Mekies. De Engelsman is in de maanden daarna gelinkt aan diverse teams, waarbij een mogelijk bod op aandelen bij Alpine F1 Team het meest concreet leek. Toch lijkt Horner daarbij concurrentie te krijgen, want ook Mercedes zou geïnteresseerd zijn in die aandelen.

Horner gespot bij Grand Prix van Spanje

Afgelopen week werd Horner gespot bij de MotoGP in Spanje. Over de interesse in Alpine gaf hij bij Sky Sports MotoGP aan: “Ik bij Alpine? Er is altijd veel giswerk.” Daarnaast liet hij weten geen haast te hebben met het vinden van een nieuwe baan: “Voorlopig heb ik nog pauze en heb ik geen haast. Als die periode voorbij is, zien we wel verder”, aldus Horner.

Volgens Soymotor had dat bezoek echter een duidelijke reden. Zo zou Horner op de kandidatenlijst van Liberty Media staan om CEO van de MotoGP te worden, een rol die Stefano Domenicali momenteel vervult binnen de Formule 1.

Zak Brown snapt niks van Mekies: "Hij weet blijkbaar meer dan ik"

Zak Brown snapt niks van Mekies: "Hij weet blijkbaar meer dan ik"

Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'

Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'

Drie teams passen auto’s aan met oog op sprintrace in Miami

Drie teams passen auto’s aan met oog op sprintrace in Miami

Brown hoopt 'GP' eerder naar McLaren te halen: "Als dat eerder kan..."

Brown hoopt 'GP' eerder naar McLaren te halen: "Als dat eerder kan..."

Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"

Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"

Mekies is ervan overtuigd dat Verstappen ook in 2027 voor Red Bull rijdt

Mekies is ervan overtuigd dat Verstappen ook in 2027 voor Red Bull rijdt

