Hoewel het nog altijd even afwachten is wat de volgende baan van voormalig Christian Horner wordt, stelt Soymotor dat de Engelsman mogelijk aan de slag gaat als CEO van de MotoGP. De klasse is inmiddels in beheer van Liberty Media, dat ook eigenaar is van de Formule 1.

Horner werd vorig jaar na de Grand Prix van Groot-Brittannië aan de kant gezet bij Red Bull Racing en vervangen door Laurent Mekies. De Engelsman is in de maanden daarna gelinkt aan diverse teams, waarbij een mogelijk bod op aandelen bij Alpine F1 Team het meest concreet leek. Toch lijkt Horner daarbij concurrentie te krijgen, want ook Mercedes zou geïnteresseerd zijn in die aandelen.

Artikel gaat verder onder video

Horner gespot bij Grand Prix van Spanje

Afgelopen week werd Horner gespot bij de MotoGP in Spanje. Over de interesse in Alpine gaf hij bij Sky Sports MotoGP aan: “Ik bij Alpine? Er is altijd veel giswerk.” Daarnaast liet hij weten geen haast te hebben met het vinden van een nieuwe baan: “Voorlopig heb ik nog pauze en heb ik geen haast. Als die periode voorbij is, zien we wel verder”, aldus Horner.

Volgens Soymotor had dat bezoek echter een duidelijke reden. Zo zou Horner op de kandidatenlijst van Liberty Media staan om CEO van de MotoGP te worden, een rol die Stefano Domenicali momenteel vervult binnen de Formule 1.

Christian Horner, ¿el próximo CEO de MotoGP?



🎯 Christian Horner está en la lista de candidatos de Liberty Media para ser el próximo CEO de MotoGP, según ha podido saber @SoyMotor



— SoyMotor.com (@SoyMotor) May 2, 2026

