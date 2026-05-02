Brown hoopt 'GP' eerder naar McLaren te halen: "Als dat eerder kan..."
Hoewel Zak Brown in zijn nopjes is met de aankomende overstap van Gianpiero Lambiase naar McLaren, moet hij nog altijd wachten tot en met 2028. De CEO onthult dat hij gaat bekijken of dit mogelijk eerder kan. Bij Sky Sports F1 ontkracht Martin Brundle bovendien een ‘fabeltje’ dat Jos Verstappen over ‘GP’ heeft verteld.
Vorige maand werd bekend dat ‘GP’, de race-engineer van Max Verstappen, vertrekt bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen wees, net als vader Jos, op de enorme financiële zekerheid die McLaren Lambiase kan bieden—een aanbod dat moeilijk te weigeren is. Daarnaast gaf Verstappen in Miami aan dat hij zichzelf ‘stom’ zou vinden om deze transfer tegen te houden.
Brown wijst naar kwaliteiten Lambiase
Brown legt bij het Britse medium uit dat elk talent uiteindelijk een plek binnen McLaren kan krijgen: “GP is een geweldig talent en als we de kans krijgen om hem binnen te halen, dan doen we dat, of dat nu een coureur, engineer of strateeg is.” Brundle reageert op de opmerking van Jos Verstappen, die stelde dat Lambiase vooral voor een rijkelijke beloning kiest: “Ik denk dat Jos Verstappen een beetje oneerlijk was door te zeggen dat het alleen om het geld ging. ‘GP’ is een diepere denker dan dat. 2028 is de datum, kun je hem eerder krijgen?”
McLaren verwacht ongemakkelijke situatie 'GP' bij Red Bull
De CEO van McLaren houdt alle opties open, maar ziet een eerder vertrek nog niet snel gebeuren: “We weten hoe dit spel werkt. Op een bepaald moment wordt het wat ongemakkelijk: iemand die je kent, vertrekt naar een rivaal. Mijn visie is dat als iemand de volgende stap wil nemen, je dat op een goede manier moet laten verlopen (...) 2028 is nu eenmaal de datum, maar als het eerder kan, dan zijn we geïnteresseerd.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'
- 43 minuten geleden
- 1
LIVE (gesloten) | Sprint in Miami: Norris aan de leiding, Verstappen dicht het gat richting Russell
- 2 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding
Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!"
Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen"
Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami
Net binnen
Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig
- 2 uur geleden
- 5
'Horner op kandidatenlijst Liberty Media om CEO MotoGP te worden'
- 11 minuten geleden
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding
- 29 minuten geleden
- 1
Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'
- 43 minuten geleden
- 1
Verstappen onthult bijzondere voorbereiding op kwalificatie: 'Ga mijn best doen Ajax-PSV te kijken'
- 52 minuten geleden
- 1
Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- Gisteren 09:04
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april