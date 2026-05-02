Hoewel Zak Brown in zijn nopjes is met de aankomende overstap van Gianpiero Lambiase naar McLaren, moet hij nog altijd wachten tot en met 2028. De CEO onthult dat hij gaat bekijken of dit mogelijk eerder kan. Bij Sky Sports F1 ontkracht Martin Brundle bovendien een ‘fabeltje’ dat Jos Verstappen over ‘GP’ heeft verteld.

Vorige maand werd bekend dat ‘GP’, de race-engineer van Max Verstappen, vertrekt bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen wees, net als vader Jos, op de enorme financiële zekerheid die McLaren Lambiase kan bieden—een aanbod dat moeilijk te weigeren is. Daarnaast gaf Verstappen in Miami aan dat hij zichzelf ‘stom’ zou vinden om deze transfer tegen te houden.

Brown wijst naar kwaliteiten Lambiase

Brown legt bij het Britse medium uit dat elk talent uiteindelijk een plek binnen McLaren kan krijgen: “GP is een geweldig talent en als we de kans krijgen om hem binnen te halen, dan doen we dat, of dat nu een coureur, engineer of strateeg is.” Brundle reageert op de opmerking van Jos Verstappen, die stelde dat Lambiase vooral voor een rijkelijke beloning kiest: “Ik denk dat Jos Verstappen een beetje oneerlijk was door te zeggen dat het alleen om het geld ging. ‘GP’ is een diepere denker dan dat. 2028 is de datum, kun je hem eerder krijgen?”

McLaren verwacht ongemakkelijke situatie 'GP' bij Red Bull

De CEO van McLaren houdt alle opties open, maar ziet een eerder vertrek nog niet snel gebeuren: “We weten hoe dit spel werkt. Op een bepaald moment wordt het wat ongemakkelijk: iemand die je kent, vertrekt naar een rivaal. Mijn visie is dat als iemand de volgende stap wil nemen, je dat op een goede manier moet laten verlopen (...) 2028 is nu eenmaal de datum, maar als het eerder kan, dan zijn we geïnteresseerd.”

