Brown hoopt 'GP' eerder naar McLaren te halen: "Als dat eerder kan..."

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Zak Brown in zijn nopjes is met de aankomende overstap van Gianpiero Lambiase naar McLaren, moet hij nog altijd wachten tot en met 2028. De CEO onthult dat hij gaat bekijken of dit mogelijk eerder kan. Bij Sky Sports F1 ontkracht Martin Brundle bovendien een ‘fabeltje’ dat Jos Verstappen over ‘GP’ heeft verteld.

Vorige maand werd bekend dat ‘GP’, de race-engineer van Max Verstappen, vertrekt bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen wees, net als vader Jos, op de enorme financiële zekerheid die McLaren Lambiase kan bieden—een aanbod dat moeilijk te weigeren is. Daarnaast gaf Verstappen in Miami aan dat hij zichzelf ‘stom’ zou vinden om deze transfer tegen te houden.

Brown wijst naar kwaliteiten Lambiase

Brown legt bij het Britse medium uit dat elk talent uiteindelijk een plek binnen McLaren kan krijgen: “GP is een geweldig talent en als we de kans krijgen om hem binnen te halen, dan doen we dat, of dat nu een coureur, engineer of strateeg is.” Brundle reageert op de opmerking van Jos Verstappen, die stelde dat Lambiase vooral voor een rijkelijke beloning kiest: “Ik denk dat Jos Verstappen een beetje oneerlijk was door te zeggen dat het alleen om het geld ging. ‘GP’ is een diepere denker dan dat. 2028 is de datum, kun je hem eerder krijgen?”

McLaren verwacht ongemakkelijke situatie 'GP' bij Red Bull

De CEO van McLaren houdt alle opties open, maar ziet een eerder vertrek nog niet snel gebeuren: “We weten hoe dit spel werkt. Op een bepaald moment wordt het wat ongemakkelijk: iemand die je kent, vertrekt naar een rivaal. Mijn visie is dat als iemand de volgende stap wil nemen, je dat op een goede manier moet laten verlopen (...) 2028 is nu eenmaal de datum, maar als het eerder kan, dan zijn we geïnteresseerd.”

Mekies verklapt per ongeluk rol Lambiase bij McLaren: 'Wens hem het allerbeste'

Mekies verklapt per ongeluk rol Lambiase bij McLaren: 'Wens hem het allerbeste'

  • Gisteren 21:13
  • 2
Zak Brown snapt niks van Mekies: "Hij weet blijkbaar meer dan ik"

Zak Brown snapt niks van Mekies: "Hij weet blijkbaar meer dan ik"

  • Vandaag 13:45
  • 6
Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'

Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'

  • 43 minuten geleden
  • 1
Drie teams passen auto’s aan met oog op sprintrace in Miami

Drie teams passen auto’s aan met oog op sprintrace in Miami

  • 3 uur geleden
LIVE (gesloten) | Sprint in Miami: Norris aan de leiding, Verstappen dicht het gat richting Russell Live

LIVE (gesloten) | Sprint in Miami: Norris aan de leiding, Verstappen dicht het gat richting Russell

  • 2 uur geleden
Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"

Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"

  • Vandaag 13:10
  • 5

Net binnen

20:32
'Horner op kandidatenlijst Liberty Media om CEO MotoGP te worden'
20:15
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding
20:01
Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'
19:51
Verstappen onthult bijzondere voorbereiding op kwalificatie: 'Ga mijn best doen Ajax-PSV te kijken'
19:35
Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!"
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding FIA meldt illegale auto

Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding

29 minuten geleden 1
Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!" Max Verstappen

Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!"

1 uur geleden
Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen" Lando Norris

Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen"

1 uur geleden
Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami Straf voor Antonelli

Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami

2 uur geleden
