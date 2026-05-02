De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de sprintrace in Miami bekendgemaakt. Lando Norris heeft op vrijdag de dominante reeks van Mercedes verbroken door beslag te leggen op pole position, terwijl Max Verstappen vanaf de vijfde plaats kan jagen op het podium.

De teams zeiden het in Japan al: het raceweekend in Miami wordt een tweede start van het seizoen. En dat lijkt inderdaad zo te zijn. De afgelopen vier weken werd er niet geracet door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, maar in de fabrieken is er vol gas doorgewerkt. Een groot deel van de teams is met flinke updatepakketten naar Miami afgereisd, en dat heeft - vooralsnog - voor wat verschuivingen in de rangorde gezorgd. Zo wist Lando Norris in de kwalificatie voor de sprintrace de dominante reeks van Mercedes te verbreken, door beslag te leggen op pole position. Met een 1:27.869 was de McLaren-coureur de enige rijder die onder de 1:28 wist te duiken. Norris wordt op de eerste startrij geflankeerd door klassementsleider Kimi Antonelli in de Mercedes.

Alpine maakt indruk

Oscar Piastri zien we terug op de derde plaats, met Charles Leclerc op P4. Een uitstekende kwalificatie voor het team van McLaren dus. Max Verstappen wist George Russell achter zich te houden en eindigde op de vijfde plaats, met de Mercedes-kopman aan zijn zijde. Lewis Hamilton, Franco Colapinto, Isack Hadjar en Pierre Gasly completeren in die volgorde de top tien. Ook een uitstekende kwalificatie voor Alpine dus, dat vorig jaar nog bij uitstek het laatste team was.

Bizarre straf Albon

Audi-coureurs Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg starten vanaf de elfde en twaalfde positie, met daarachter Oliver Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson, Esteban Ocon en Sergio Pérez. Alexander Albon start vanaf de achttiende plaats. De Williams-coureur wist zich voor SQ2 te plaatsen, maar kreeg pas toen deze sessie al onderweg was te horen dat hij in SQ1 de baanlimieten had overschreden. De FIA-stewards zagen dit te laat en besloten vervolgens zijn tijden uit SQ2 niet mee te laten tellen. Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll maken de grid compleet. Arvid Lindblad begint vanuit de pitstraat. Zijn auto was niet afgedekt na de sprintkwalificatie, wat een overtreding van de reglementen is.

Startopstelling sprintrace Miami

