close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Vegas-themed US flag with white FIA logo edited on top

FIA last vergadering in over verloop raceweekend in Miami vanwege noodweer

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA houdt een slag om de arm wat betreft het verloop van het raceweekend in Miami. De zaterdag komt niet zozeer onder een vergrootglas te liggen; de focus ligt vooral op de zondag, waarvoor onstuimig weer wordt verwacht. De autobond zal daarom later vandaag een vergadering plannen om mogelijk het tijdschema aan te passen.

Hoewel het de afgelopen dagen vooral zonnig is geweest in Miami, Florida, is er voor zondag onstuimig weer op komst. Diverse weersvoorspellingen geven aan dat de kans op neerslag die dag sterk toeneemt, met mogelijk hevige regen- en onweersbuien. De grootste kans op neerslag ligt in de late middag of avond, wat samenvalt met het geplande starttijdstip van de Grand Prix van Miami.

FIA last vergadering in om tijdschema mogelijk aan te passen

Jon Noble legt uit dat de FIA de situatie nauwlettend in de gaten houdt en later vandaag een bijeenkomst op de planning heeft staan om eventueel de start van de race te verplaatsen. De beste optie lijkt te zijn om de Grand Prix te vervroegen, aangezien de kans op neerslag in de ochtend en middag nog relatief klein is vergeleken met de voorspellingen voor de zondagavond. De Grand Prix van Miami staat voor ons in Nederland gepland om 22:00 uur, maar dat kan dus nog veranderen.

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

  • 2 uur geleden
  • 5
Verstappen ziet RB22 stuiteren in Miami: "Dat kost gewoon rondetijd"

  • 1 uur geleden
Drie teams passen auto’s aan met oog op sprintrace in Miami

  • 3 uur geleden
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

  • 29 april 2026 19:31
  • 12
Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

  • Vandaag 16:44
  • 7
Verstappen tevreden met P5: "Enorme verbetering voor ons"

  • Gisteren 23:42

Net binnen

20:45
Windsor looft beoordelingsvermogen van Verstappen: "Anders verder bergafwaarts"
20:32
'Horner op kandidatenlijst Liberty Media om CEO MotoGP te worden'
20:15
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding
20:01
Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'
19:51
Verstappen onthult bijzondere voorbereiding op kwalificatie: 'Ga mijn best doen Ajax-PSV te kijken'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding FIA meldt illegale auto

31 minuten geleden 1
Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!" Max Verstappen

1 uur geleden
Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen" Lando Norris

1 uur geleden
Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami Straf voor Antonelli

2 uur geleden
Ontdek het op Google Play
x