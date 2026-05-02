FIA last vergadering in over verloop raceweekend in Miami vanwege noodweer
De FIA houdt een slag om de arm wat betreft het verloop van het raceweekend in Miami. De zaterdag komt niet zozeer onder een vergrootglas te liggen; de focus ligt vooral op de zondag, waarvoor onstuimig weer wordt verwacht. De autobond zal daarom later vandaag een vergadering plannen om mogelijk het tijdschema aan te passen.
Hoewel het de afgelopen dagen vooral zonnig is geweest in Miami, Florida, is er voor zondag onstuimig weer op komst. Diverse weersvoorspellingen geven aan dat de kans op neerslag die dag sterk toeneemt, met mogelijk hevige regen- en onweersbuien. De grootste kans op neerslag ligt in de late middag of avond, wat samenvalt met het geplande starttijdstip van de Grand Prix van Miami.
FIA last vergadering in om tijdschema mogelijk aan te passen
Jon Noble legt uit dat de FIA de situatie nauwlettend in de gaten houdt en later vandaag een bijeenkomst op de planning heeft staan om eventueel de start van de race te verplaatsen. De beste optie lijkt te zijn om de Grand Prix te vervroegen, aangezien de kans op neerslag in de ochtend en middag nog relatief klein is vergeleken met de voorspellingen voor de zondagavond. De Grand Prix van Miami staat voor ons in Nederland gepland om 22:00 uur, maar dat kan dus nog veranderen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
