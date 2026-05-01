Lando Norris heeft de sprintpole in Miami gepakt met een 1:27.869. De regerend kampioen was daarmee iets meer dan twee tienden sneller dan nummer twee Kimi Antonelli, terwijl Oscar Piastri de top drie completeerde.

McLaren reisde af naar Miami met bijna een compleet nieuwe wagen. Het was nog maar de vraag hoe dat op de baan zou uitpakken, maar dat bleek goed te werken. Niet alleen Norris was snel, ook teamgenoot Piastri wist de MCL40 in de top drie te krijgen.

Pole is beloning voor McLaren

Norris legde na afloop van de sessie bij F1TV uit dat hij opgelucht was, aangezien er veel nieuwe onderdelen zijn meegenomen: "Het was geweldig en een goed resultaat voor ons, een mooie manier om het team te belonen. We hebben een heleboel nieuwe upgrades op de auto. Het is fijn om weer wat grip te voelen. Een mooie beloning voor de mensen in de fabriek." Norris wist in 2024 zijn eerste zege te pakken in Miami. "Ik heb eigenlijk altijd wel van Miami gehouden, op maar ook naast de baan. Het is pas het begin van het weekend en we hebben nog veel sessies te gaan, maar het is fijn om deze te pakken."

Upgrades werken

McLaren ontwikkelt wagens die doorgaans goed uit de voeten kunnen in Miami: "We weten dat deze baan goed bij ons past. We wisten ook dat wat we meenamen een goede stap zou zijn, en het is fijn dat onze berekeningen kloppen. Het team verdient dat ook, want ze hebben er veel werk in gestoken. Sinds de eerste ronde voelde ik me comfortabel en had ik grip aan de achterkant."

Norris kneep'm eventjes in bocht 16

In Q2 ging het echter niet van een leien dakje en twijfelde Norris even: "Het was pittig. Mijn Q2 was niet best, ik zat er een seconde achter. Daardoor had ik weinig zelfvertrouwen." In Q3 was er nog twijfel over het aantal runs: "We twijfelden of we één of twee ronden zouden doen. We pushte voor één ronde en dat heeft zich uitbetaald." Bocht 16 blijft echter een lastig punt: "In bocht zestien ging ik compleet de mist in, maar het is een perfecte manier om het weekend te beginnen."

Gerelateerd