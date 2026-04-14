In een opvallende voorspelling voor 2027 wordt de jonge Arvid Lindblad naar voren geschoven als de vervanger van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Er wordt op die manier verwacht dat de viervoudig wereldkampioen dus stopt met de Formule 1. Op de voorspelde grid voor volgend jaar ontbreekt de naam van de Limburger.

Dat er gespeculeerd wordt over een naderend afscheid van Verstappen, volgt op een nogal uitdagende start van het seizoen. Na de eerste drie races in Australië, China en Japan staat hij op een negende plaats in het kampioenschap met slechts twaalf punten. De nieuwe RB22 kampt met overgewicht en de aerodynamica lijkt eveneens niet optimaal, waardoor Verstappen de auto onlangs "onbestuurbaar" noemde. Tijdens het raceweekend in Japan hintte hij al op een mogelijk vervroegd pensioen als de situatie niet verbetert. Bovendien is officieel bekend geworden dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase voor 2028 de overstap maakt naar rivaal McLaren.

Nieuwe line-up voor Red Bull

De analisten van het Britse platform The Race zien Verstappen dan ook daadwerkelijk vertrekken. Voor 2027 wordt Lindblad naast Isack Hadjar genoemd als de tweede coureur voor het stoeltje bij hoofdteam Red Bull Racing. De pas achttienjarige coureur maakt momenteel indruk tijdens zijn debuutseizoen voor zusterteam Racing Bulls. Hij liet zich in Suzuka mooi zien door Verstappen uit de tweede kwalificatiesessie te knikkeren. Lindblad heeft dus zijn eigen voorspelling uit 2021, toen hij tegenover Lando Norris stelde dat hij binnen vijf jaar op de grid zou staan, waar kunnen maken.

Verwachtingen voor de rest van het veld

Naast de voorspelling voor Red Bull deelt The Race nog meer verwachtingen voor de rest van het veld in 2027. Zo verwachten ze dat Mercedes vasthoudt aan de huidige WK-leider Kimi Antonelli naast George Russell. Bij Ferrari wordt het duo Charles Leclerc en Lewis Hamilton voorspeld, terwijl Lando Norris en Oscar Piastri aanblijven bij McLaren. Volgens het Britse platform blijven de bezettingen ook bij Aston Martin, Audi en Cadillac hetzelfde.

Een bijzondere verandering die ze verwachten, is dat Alexander Albon Williams verlaat om Franco Colapinto te vervangen bij Alpine. Esteban Ocon zou dan het stoeltje moet vullen bij Williams. Yuki Tsunoda, die altijd steun heeft gehad van Honda, wordt bij het door Toyota gesponsorde Haas genoemd. Haas-teambaas Ayao Komatsu gaf eerder aan fan te zijn van Tsunoda. Wie moet Lindblad dan opvolgen, wanneer hij doorstroomt naar Red Bull? F2-coureur Nikola Tsolov zou naast Liam Lawson worden neergezet bij de renstal uit Faenza.