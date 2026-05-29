Verstappen, Montoya, socials

Montoya haalt schouders op bij reactie Verstappen: "Als hij hier boos om wordt"

Verstappen, Montoya, socials — Foto: © IMAGO
2 reacties

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Juan Pablo Montoya de afgelopen maanden fel uit de hoek kwam richting Max Verstappen, benadrukt de Colombiaan dat hij niet op drama tussen hem en de viervoudig kampioen zit te wachten. Montoya onthult zelfs dat hij een prima relatie heeft met Verstappen.

Montoya was de afgelopen maanden kritisch op Verstappen en vond dat de Formule 1 de Nederlander misschien wel moest schorsen voor de kritiek die hij op de huidige F1-motoren had. Daarnaast stelde Montoya dat het onbegrijpelijk is dat de Nederlander op de Nürburgring in een Mercedes rondreed.

Verstappen reageerde op Montoya-uitspraken

Verstappen reageerde afgelopen weekend op die woorden en stelde dat hij niet weet wat nu precies het probleem van Montoya is. “Ik kan ook heel weinig met zo iemand, die zoveel onzin praat (...) Ik snap alleen niet dat zulke types worden betaald door het management van de Formule 1, omdat hij daar soms voor werkt. Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben, die zoveel onzin uitkraamt”, aldus de viervoudig kampioen.

Montoya heeft juist goede relatie met Verstappen

Montoya wijst in gesprek met talkSPORT BET naar de reactie van Verstappen en onthult dat er geen wrijving is: “Nee, er is geen drama. En als dat er wel is, en je bent daar eerlijk gezegd boos over, dan heb je meer problemen in je leven dan je zou moeten hebben. Ik heb in het verleden wel eens met Max Verstappen gesproken, ook tijdens races, en we kunnen het eigenlijk heel goed met elkaar vinden. We praten niet veel met elkaar, maar we zeggen wel even ‘hallo’, en ik zeg ook altijd hallo tegen Jos Verstappen. We hebben nooit problemen gehad, en ik denk dat die er nu ook niet zijn.”

'BBC-interview uit zijn verband gerukt'

Het verhaal dat Montoya zou willen dat Verstappen geschorst wordt voor zijn kritiek licht hij ook toe: “Het interview met de BBC is volledig uit zijn context gerukt. Ik had gezegd dat alle coureurs die negatief over de Formule 1 praten strafpunten of een schorsing van een race zouden moeten krijgen, zoals in elke andere sport. Als ik voor jullie werk en negatieve dingen over jullie bedrijf zeg, ontslaan jullie me. Zo werkt het nu eenmaal. En toen ze me vroegen of dat ook voor Max gold, zei ik: ‘Ja’. Want het was Max die het verhaal werd.”

Toch verwacht Montoya dat Verstappen er niet wakker van ligt: “Mensen vroegen Max wat hij van me vond, dus natuurlijk reageerde hij. Als het andersom was geweest, had ik hetzelfde gedaan als Max. Dat is normaal. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het hem ook maar iets kan schelen. Mij in ieder geval niet.”

