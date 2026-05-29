close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Jarno Opmeer, RED BULL CONTENTPOOL

Opmeer pakt met Red Bull Sim Racing vierde constructeurstitel

Jarno Opmeer, RED BULL CONTENTPOOL — Foto: © Red Bull Contentpool

Opmeer pakt met Red Bull Sim Racing vierde constructeurstitel

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het simrace-team van Red Bull Racing is voor de vierde keer wereldkampioen geworden. De Nederlandse Jarno Opmeer mag daarom samen met teamgenoten Frederik Rasmussen en Sebastian Job de bokaal mee naar huis nemen, nog los van een deel van de prijzenpot die maar liefst 750.000 dollar bedraagt.

In het Britse Biggin Hill vond de laatste ronde van de titelstrijd plaats in het virtuele kampioenschap. Red Bull stond het hele seizoen al onder druk van Alpine F1 Team, maar wist het hoofd koel te houden tijdens de laatste race op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi en daarmee de tweede opeenvolgende wereldtitel veilig te stellen.

Red Bull Sim Racing pakt titel

De laatste race gebeurde er van alles, met Red Bull Sim Racing uiteindelijk als constructeurskampioen. “We begonnen 2026 als titelverdediger, met alles om te verliezen. Het team is enorm blij dat we niet alleen de titel hebben verdedigd, maar ook geschiedenis hebben geschreven als eerste team met twee opeenvolgende constructeurstitels. Frede en Jarno waren een enorme kracht op de baan, ondersteund door onze engineers Ondrej en Liam. Achter de schermen heeft het teammanagement hard gewerkt en dat zie je terug in de resultaten. Nu eerst welverdiende rust, voordat we ons richten op 2027 en de nieuwe DLC”, aldus Morgan Ashurst, Esports Lead of Oracle Red Bull Sim Racing.

Gerelateerd

Red Bull Racing Jarno Opmeer simracen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen hoort van actie in F1-film: "Heb ik dat gedaan?!"

Verstappen hoort van actie in F1-film: "Heb ik dat gedaan?!"

  • 48 minuten geleden
'Reden voor uitblijven strafpunten onthuld: FIA nam beslissing na lang overleg met coureurs'

'Reden voor uitblijven strafpunten onthuld: FIA nam beslissing na lang overleg met coureurs'

  • Vandaag 14:39
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

  • Vandaag 13:21
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'

Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'

  • Vandaag 12:06
Hamilton geniet van gevecht Verstappen, maar "voelt niet als wat autosport zou moeten zijn"

Hamilton geniet van gevecht Verstappen, maar "voelt niet als wat autosport zou moeten zijn"

  • Vandaag 11:24
Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Word de nieuwe Schumacher"

Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Word de nieuwe Schumacher"

  • Gisteren 12:28
  • 9

Net binnen

18:14
Verstappen hoort van actie in F1-film: "Heb ik dat gedaan?!"
17:32
Salo betrokken bij verkeersongeval in Thailand, verlaat ziekenhuis met 28 hechtingen
16:51
Mercedes onthult oorzaak voor DNF Russell in Canada
16:07
'FIA verplicht speciale motorstand in Monaco om topsnelheid te beperken'
15:25
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi stefano domenicali

F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi

3 uur geleden
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende penalty in GP Canada

Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

Vandaag 13:21
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren' relatie met zusterteam

Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'

Vandaag 12:06
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen compressieverhouding

Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen

Vandaag 06:57
Ontdek het op Google Play
x