Het simrace-team van Red Bull Racing is voor de vierde keer wereldkampioen geworden. De Nederlandse Jarno Opmeer mag daarom samen met teamgenoten Frederik Rasmussen en Sebastian Job de bokaal mee naar huis nemen, nog los van een deel van de prijzenpot die maar liefst 750.000 dollar bedraagt.

In het Britse Biggin Hill vond de laatste ronde van de titelstrijd plaats in het virtuele kampioenschap. Red Bull stond het hele seizoen al onder druk van Alpine F1 Team, maar wist het hoofd koel te houden tijdens de laatste race op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi en daarmee de tweede opeenvolgende wereldtitel veilig te stellen.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull Sim Racing pakt titel

De laatste race gebeurde er van alles, met Red Bull Sim Racing uiteindelijk als constructeurskampioen. “We begonnen 2026 als titelverdediger, met alles om te verliezen. Het team is enorm blij dat we niet alleen de titel hebben verdedigd, maar ook geschiedenis hebben geschreven als eerste team met twee opeenvolgende constructeurstitels. Frede en Jarno waren een enorme kracht op de baan, ondersteund door onze engineers Ondrej en Liam. Achter de schermen heeft het teammanagement hard gewerkt en dat zie je terug in de resultaten. Nu eerst welverdiende rust, voordat we ons richten op 2027 en de nieuwe DLC”, aldus Morgan Ashurst, Esports Lead of Oracle Red Bull Sim Racing.

Gerelateerd