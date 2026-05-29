Alan Permane zegt dat er geen enkele reden tot zorg over de samenwerking tussen Red Bull Racing en Racing Bulls moet zijn. De teambaas van de zusterformatie reageert daarmee op de open brief van McLaren-CEO Zak Brown, die onlangs bij de FIA aandrong op een verbod op Formule 1-teams met dezelfde eigenaar. Permane benadrukt dat de renstal uit Faenza de technische reglementen uiterst streng naleeft en dat er geen sprake is van ongeoorloofde kennisoverdracht.

De discussie over het eigenaarschap van meerdere F1-teams is eerder deze maand opgelaaid nadat Brown een zes pagina's tellende brief naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem stuurde. Daarin stelt de Amerikaan dat de sportieve integriteit in het geding is door de constructie waarbij Red Bull GmbH eigenaar is van twee renstallen. Brown wijst als bewijs onder meer op de Grand Prix van Miami, waar Liam Lawson opvallend makkelijk aan de kant zou zijn gegaan voor Max Verstappen, en het uitwisselen van personeel zonder de verplichte afkoelingsperiode of gardening leave.

Artikel gaat verder onder video

Racing Bulls volgt technische reglementen zeer rigoureus

Permane, die sinds vorig jaar de dagelijkse sportieve leiding heeft over Racing Bulls, ziet het probleem niet en wijst op de bestaande regels die voorschrijven dat teams onafhankelijke entiteiten moeten blijven. "Ik ervaar zeker de voordelen van het deel uitmaken van de Red Bull-familie en het vallen onder de Oostenrijkse bedrijfsprojectengroep", vertelt Permane. Maar volgens hem gaat de samenwerking op technisch vlak niet verder dan wat het regelboek toestaat. "Onze relatie met Red Bull Racing is echt een klant-leverancierrelatie. We nemen delen van de ophanging van hen af, we nemen de versnellingsbak van hen af en diverse andere componenten die zijn toegestaan onder de technische reglementen, die we zeer rigoureus volgen", aldus de teambaas tegenover PlanetF1. De huidige regels bepalen dat teams deze zogeheten overdraagbare componenten van elkaar mogen kopen, zolang ze onderdelen als het chassis en de aerodynamica zelf ontwerpen. Haas doet dit bijvoorbeeld ook bij Ferrari.

© Red Bull Content Pool

Red Bull en Racing Bulls stoppen veel energie in controles

De voormalig werknemer van Alpine stelt dat Racing Bulls juist extreem veel tijd investeert om te voorkomen dat er regels worden overtreden. "En eigenlijk moet ik zeggen, na gewerkt te hebben bij een team waar we die relatie helemaal niet hadden en nu bij een team waar we dat wel hebben, dat er veel werk gaat zitten in het waarborgen dat we die regels respecteren", legt hij uit. Dat de renstal zoveel interne controles moet uitvoeren, kost volgens Permane capaciteit die anders aan de prestaties op de baan besteed had kunnen worden. "Dus veel moeite die in andere gebieden gestoken zou kunnen worden, wordt gestoken in het waarborgen dat we die reglementen respecteren. Ik zie dan ook geen enkel probleem met de manier waarop we momenteel opereren", besluit Permane. Desondanks heeft de overkoepelende autosportbond inmiddels bevestigd dat er een formeel onderzoek loopt naar de ethiek en integriteit rondom samenwerkende constructeurs.