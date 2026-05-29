De FIA voert in de aanloop naar de Grand Prix van Monaco een belangrijke regelwijziging door met betrekking tot het meten van de compressieverhouding van Formule 1-motoren. Vanaf 1 juni worden de krachtbronnen aan strengere controles onderworpen om een vermeend grijs gebied te dichten, waarvan wordt beweerd dat Mercedes er voordeel uit haalt. Daarmee is de race in de straten van Monte Carlo de eerste wedstrijd die onder de herziene technische reglementen wordt verreden.

In de wintermaanden ontstond er veel ophef over een mogelijke maas in de wet die de Zilverpijlen zouden hebben gevonden. Voor dit seizoen is de maximale compressieverhouding verlaagd van 18:1 naar 16:1. Concurrenten vermoedden echter dat de koplopers door slim materiaalgebruik de limiet wist te omzeilen. Omdat de metingen voorheen alleen bij een statische, koude motor werden uitgevoerd, zou de compressieverhouding van Mercedes door thermische expansie tijdens het rijden aanzienlijk oplopen. Audi, Honda en Ferrari lobbyden met succes bij de autosportbond om dit aan te pakken, waarna werd besloten de nieuwe testmethode bij een temperatuur van 130°C in te voeren. Dit is naast de testmethode met een koude motor. Hoewel deze regel oorspronkelijk pas in augustus zou ingaan, is de datum na overleg naar voren gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Wolff en Verstappen lijnrecht tegenover elkaar over mogelijk voordeel

Mercedes kent een uiterst dominante seizoensstart en heeft de eerste vijf Grands Prix gewonnen. Alleen de sprintrace in Miami werd een prooi voor McLaren-coureur Lando Norris. Volgens schattingen zou het trucje met de compressieverhouding zo'n drie tienden van een seconde per ronde opleveren, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde dat het slechts om een verschil van twee tot drie pk gaat. Max Verstappen reageerde daar tijdens de wintertests al cynisch op door te stellen dat er achter dat getal absoluut een nul moest worden gezet. Wolff deed de kwestie echter af als een storm in een glas water. "Als deze cijfers waar zouden zijn, begrijp ik absoluut waarom iemand ertegen zou vechten, maar uiteindelijk is het de strijd niet waard", aldus de Oostenrijker. "Het verandert niets voor ons, of we nu zo blijven of overstappen op de nieuwe reglementen." Wolff zei dat hij niet met Mercedes wilde tegenstribbelen en juist mee wilden werken, omdat het om zo'n klein verschil zou gaan.

Related image

Invloed op de pikorde

Bij de concurrentie heerst er twijfel of het dichten van dit grijze gebied de dominantie van Mercedes daadwerkelijk zal doorbreken. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur liet zich eerder dit jaar al sceptisch uit over de impact van de ingreep. "Ik ben er niet van overtuigd dat de nieuwe regel voor de compressieverhouding een enorme gamechanger zal zijn", vertelde de Fransman in China. "De introductie van de ADUO zal voor ons een kans zijn om het gat te dichten", zo wees hij naar de reglementen die motorfabrikanten mogelijkheden zal bieden om verbeteringen aan te brengen. Ook Red Bull heeft haar schouders opgehaald.

Of de regelwijziging - het controleren van de motor bij 130°C - direct invloed heeft op de pikorde, zal nog moeten blijken. De eerste test is dus het aanstaande raceweekend in Monaco, maar dat staat uiteraard te boek als het minst vermogensgevoelige circuit op de kalender.