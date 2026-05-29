De stewards in de Formule 1 varen dit seizoen een opvallend milde koers als het gaat om het uitdelen van strafpunten. Tot op heden is er nog geen enkel nieuw punt bijgeschreven op de superlicenties van de coureurs in 2026. Deze scherpe koerswijziging ten opzichte van voorgaande jaren roept de vraag op waarom de stewards dit doen.

Tot nu toe werd het racejaar voornamelijk gedomineerd door discussies buiten de baan, zoals de veelbesproken controverse rondom de compressieverhouding van de Mercedes-motor. Op het asfalt bleef het daarentegen relatief rustig. Tijdens de eerste drie raceweekenden in Australië, China en Japan hoefden de stewards nauwelijks in actie te komen. In Melbourne werden vier incidenten onderzocht zonder dat er straffen vielen, in Shanghai was er slechts één formeel onderzoek naar een botsing tussen Esteban Ocon en Franco Colapinto, en in Japan werden er tijdens de race zelfs helemaal geen onderzoeken gestart. Zelfs een zware crash van Haas-coureur Ollie Bearman, die moest uitwijken voor de eerdergenoemde Argentijn, leidde niet tot ingrijpen van de stewards.

Nieuwe richtlijnen zorgen voor leeg strafblad

Hoewel het aantal controversiële momenten in Miami en recentelijk in Canada toenam, bleef één statistiek onveranderd: er is dit jaar nog geen enkel strafpunt uitgedeeld. Ter vergelijking: vorig seizoen kregen coureurs in de eerste vijf races vijf keer strafpunten bij een sportieve straf, en in 2024 gebeurde dat zelfs acht keer. Deze afname is het directe gevolg van nieuwe richtlijnen die de FIA heeft ingevoerd na gesprekken met de coureurs tijdens de winterstop, meldt Motorsport.com. Ze pleitten met succes voor een milder systeem, waarbij punten alleen nog worden toegekend voor gedrag dat als opzettelijk of roekeloos wordt beschouwd.

De Grand Prix van Canada liet zien hoe ver deze nieuwe interpretatie in de praktijk reikt. Red Bull-coureur Isack Hadjar kreeg in Montreal eerst een tijdstraf van 10 seconden en daarna een stop-and-go penalty van 10 seconden. De eerste straf ontving hij voor het meermaals veranderen van richting tijdens een verdedigende actie ten opzichte van Charles Leclerc. Hoewel de overtreding duidelijk en potentieel gevaarlijk was, hielden de stewards de strafpunten op zak. Later in de race beging de teamgenoot van Max Verstappen een overtreding die traditioneel als zeer ernstig wordt gezien: het onvoldoende afremmen voor dubbele gele vlaggen. Het bleef bij een stop-and-go, en dus werden er geen strafpunten uitgedeeld.

Ook het contact tussen Alexander Albon en Oscar Piastri bleef bij een tijdstraf zonder strafpunten evenals het eerdergenoemde incident tussen Ocon en Colapinto in Shanghai.