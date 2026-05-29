McLaren heeft tijdens het Grand Prix-weekend in Canada op het laatste moment besloten om een langverwachte nieuwe voorvleugel niet in te zetten. Hoewel de upgrade het paradepaardje van het meegenomen pakket moest zijn, voelden Lando Norris en Oscar Piastri zich er op het Circuit Gilles Villeneuve niet comfortabel bij. De regerend constructeurskampioen koos er daarom voor om de specificatie tijdelijk in de ijskast te zetten en terug te grijpen naar de vertrouwde vleugel.

De formatie uit Woking introduceerde in Montreal de tweede fase van een omvangrijk upgradepakket, waarvan de eerste delen eerder deze maand in Miami al op de auto verschenen. Uit de officiële documenten van de FIA bleek dat het pakket naast de voorvleugel ook een nieuwe engine cover, een aangepaste achterwielophanging en wijzigingen aan de vloerranden bevatte. Ook werden een kortere neuskegel en een aangepaste halo gemonteerd om de luchtstroom rond de cockpit van de MCL40 te verbeteren. Tijdens de enige vrije training van het sprintweekend begon Norris met de nieuwe vleugel, terwijl zijn Australische teamgenoot in eerste instantie met de oude versie de baan op ging om een directe vergelijking mogelijk te maken.

Gebrek aan vertrouwen

Toen ook Piastri later in de sessie overstapte naar het nieuwe onderdeel, bleek al snel dat het gewenste effect uitbleef. Beide coureurs misten het benodigde vertrouwen, wat cruciaal is op het circuit in Montreal waar het agressief aansnijden van de kerbstones een grote rol speelt in de rondtetijd. "We waren bang dat we snelheid tekort zouden komen en ik had niet veel vertrouwen in de auto", stelde Norris tegenover Motorsport.com na afloop van de sprintkwalificatie diezelfde vrijdag. "Maar we hebben wat aanpassingen gedaan die een duidelijke stap voorwaarts opleverden. Voorafgaand aan de sprintkwalificatie zijn we teruggekeerd naar de oude specificatie voorvleugel, wat me wat meer vertrouwen gaf."

Ook de man aan de andere kant van de garage trok een soortgelijke conclusie nadat hij zich op de tweede startrij had gekwalificeerd voor de sprintrace. "Het was een flink pakket om te leveren en we hebben nog wat meer werk te doen aan de voorvleugel. Uiteindelijk hebben we in de sprintkwalificatie met de oudere gereden, omdat we ons daar comfortabeler bij voelden", verklaarde Piastri.

De voorvleugel werd de rest van het weekend niet meer ingezet. Uiteindelijk zou het geen invloed hebben gehad op de resultaten. Beide McLarens startten op de zondag op de intermediates, terwijl de baan droog was. Norris viel daarna uit met mechanische problemen, terwijl Piastri tegen Alexander Albon crashte.

Rest van het pakket werkt wel

Ondanks de tegenvaller met het aerodynamische onderdeel aan de voorkant van de MCL40, benadrukken zowel de rijders als technisch directeur Neil Houldey dat de overige updates wel de verwachte tijdwinst opleveren. "We hebben de afgelopen races grote vooruitgang geboekt. De upgrade in Miami had een groot effect op het dichten van het gat naar de kop, en de nieuwe onderdelen die we hadden meegebracht lijken te hebben geholpen om dat gat weer een beetje verder te dichten", legde de Britse engineer uit over de progressie van het team.

Houldey bevestigde dat het team na de eerste training simpelweg constateerde dat de voorvleugel niet bracht wat de simulaties in de fabriek voorspelden. "We namen uiteindelijk de beslissing om met de vorige specificatie te rijden, wat de coureurs meer vertrouwen gaf en hen in staat stelde meer prestaties te ontsluiten."

