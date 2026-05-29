Ford spreekt trots uit na Verstappen-podium in GP Canada: "Fantastisch om te zien"
Mark Rushbrook, de Global Director van Ford Racing, ziet de eerste podiumplaats van Max Verstappen met een krachtbron van Red Bull Ford Powertrains als een belangrijke prestatie die de kracht van de samenwerking aantoont. De Amerikaan stelt dat het resultaat tijdens de F1 Grand Prix van Canada een absolute mijlpaal is voor het nieuwe motorproject.
Red Bull Racing besloot een eigen motorprogramma op te zetten voor de nieuwe technische reglementen van het seizoen 2026, nadat voormalig partner Honda aanvankelijk aankondigde eind 2021 uit de Formule 1 te stappen. Na gesprekken met meerdere fabrikanten sloeg de renstal uit Milton Keynes de handen ineen met Ford. De eerste krachtbron uit die koker is inmiddels competitief gebleken, waarbij Verstappen met een derde plaats op het Circuit Gilles Villeneuve de naam Ford voor het eerst sinds 2003 terugbracht op het ereschavot. Destijds won Giancarlo Fisichella de Grand Prix van Brazilië voor het team van Jordan-Ford.
Mijlpaal voor samenwerking
Rushbrook benadrukt dat het podium van de Limburger een cruciaal moment is voor het Amerikaanse automerk. "Max een eerste podium zien behalen in het tijdperk van Red Bull Ford Powertrains is een mijlpaal voor onze samenwerking. Het was fantastisch om de opmerkelijke inspanningen te zien die zijn geleverd in de voorbereiding op het seizoen, en dit resultaat is een welverdiende markering van de inzet van zowel Red Bull Racing als Ford Racing."
Vooruitgang bij beide teams
Daarnaast wijst de topman van Ford Racing op de bredere ontwikkeling van de krachtbron, die gedurende dit Formule 1-seizoen ook wordt gebruikt door het zusterteam Racing Bulls. "De vooruitgang die we over de hele linie hebben gezien bij alle vier de auto's van de Red Bull Racing- en Racing Bulls-teams, aangedreven door Red Bull Ford Powertrains, zowel in de aanloop naar als tijdens het seizoen, was bijzonder om mee te maken. We kunnen niet wachten om te zien waar de rest van het seizoen ons brengt na de mijlpaal van vandaag."
Het raceweekend in Montreal, dat werd gewonnen door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, leverde niet alleen voor Verstappen succes op. Ook Isack Hadjar en Liam Lawson behaalden hun beste seizoensresultaten tot nu toe in de koningsklasse. Hadjar, de huidige teamgenoot van Verstappen bij de hoofdmacht, passeerde de eindstreep als vijfde ondanks een stop-and-go penalty, terwijl Lawson in de bolide van Racing Bulls beslag legde op de zevende positie.
Ford spreekt trots uit na Verstappen-podium in GP Canada: "Fantastisch om te zien"
