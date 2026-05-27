Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS

Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Isack Hadjar scoorde afgelopen zondag zijn beste resultaat met Red Bull Racing. Hij kwam als vijfde over de streep in de F1 Grand Prix van Canada, ondanks dat hij een stop-and-go penalty moest incasseren. De regie miste op het Circuit Gilles Villeneuve een boel van de actie, zoals de crash tussen Alexander Albon en Oscar Piastri, maar ook de reden van de straf van Hadjar. Dus waarom heeft de teamgenoot van Max Verstappen deze gigantische penalty gekregen?

Hadjar had zich als zevende gekwalificeerd in Montreal. Door de mislukte gok van McLaren om op intermediates de wedstrijd aan te vangen en dankzij de uitvalbeurt van George Russell, schoof hij op naar de vierde stek. Uiteindelijk zou de Fransman verschalkt worden door de Ferrari van Charles Leclerc en dus moest hij genoegen nemen met P5. In de laatste kwart van de race kwam Hadjar nog binnen om zijn stop-and-go penalty te doen, maar omdat de top vijf zo'n enorme voorsprong had op de nummer zes, Franco Colapinto in zijn Alpine, wist de Red Bull-coureur de vijfde stek te behouden.

Hadjar boekt tijdwinst bij dubbele gele vlaggen

De stop-and-go penalty van tien seconden werd aan Hadjar uitgedeeld voor een overtreding van Artikel 2.5.5.b van Bijlage H van de FIA International Sporting Code (ISC) en een overtreding van Artikel 1.8.4.b van het sportief reglement van de Formule 1.

In de ISC staat uitgelegd wat coureurs bij gele vlaggen moeten doen, waarbij er bij dubbele gele vlaggen de nadruk wordt gelegd op het "aanzienlijk verlagen van je snelheid". In het sportief reglement staat in feite hetzelfde met de nadruk dat coureurs zich moeten houden aan de signalen die worden gegeven door de marshals. Wat Hadjar dus had gedaan, was te hard rijden in een baanvak waar dubbele gele vlaggen hingen. Maar wanneer is dat gebeurd?

In bocht negen kwam Russell tot stilstand, nadat de Mercedes vermoedelijk een batterijprobleem had. Omdat de bolide van de Brit dicht bij de racelijn stond, kozen de marshals voor dubbele gele vlaggen. Deze waren aan de rechterkant van het circuit evenals op de lichtpanelen duidelijk te zien.

Onderzoek je de data van de mini-sectoren, dan valt meteen op dat Hadjar inderdaad relatief veel tijd wint ten opzichte van de mannen voor hem, precies waar Russell is uitgevallen. Het gat tussen Andrea Kimi Antonelli en Hadjar ging van 17.4 naar 16.7 seconden, en Hadjar won ook een paar tienden op ploegmaat Verstappen. Tevens kwam hij dichter bij de Ferrari's. Waar de marge tussen Lewis Hamilton en Hadjar eerst 5.1 seconden was, ging het in de sector waar Russell stilstond terug naar 4.4 seconden, en het verschil met Charles Leclerc was 2.6 in plaats van 3.0 seconden geworden.

Die tijdwinst maakt duidelijk dat Hadjar niet genoeg van zijn gas is gegaan. De FIA en de stewards dollen niet als het gaat om veiligheid, en dus is een overtreding bij dubbele gele vlaggen meteen een stop-and-go penalty waard.

Was de stop-and-go penalty voor Isack Hadjar terecht?

64 stemmen

