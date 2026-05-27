Valtteri Bottas dreigt na slechts vijf verreden races zijn stoeltje bij het nieuwe Formule 1-team van Cadillac alweer kwijt te raken. Hoewel de Amerikaanse renstal vooraf wist dat het debuutseizoen een flinke uitdaging zou worden, draait de geruchtenmolen inmiddels op volle toeren over een mogelijke wissel met testcoureur Colton Herta.

De start van het kampioenschap verloopt uiterst moeizaam voor het team, dat wordt aangedreven door een Ferrari-krachtbron. Zowel de ervaren Fin als zijn teamgenoot Sergio Pérez heeft in de eerste vijf raceweekenden nog geen enkel WK-punt weten te scoren. Na de meest recente Grand Prix in Canada staat het onderlinge kwalificatieduel op 3-2 in het voordeel van de Mexicaan. Tijdens het raceweekend in Montreal meldden commentatoren van het Italiaanse Sky Sports dat de positie van Bottas serieus in gevaar is voor het volgende seizoen, of mogelijk zelfs nog eerder. Omdat Pérez voorlopig niet aan een pensioen lijkt te denken, wijzen de pijlen momenteel naar Bottas.

Artikel gaat verder onder video

Herta klopt op de deur bij Cadillac

De voornaamste kandidaat om het stuur over te nemen is Herta, die momenteel als officiële testrijder aan Cadillac is verbonden. Om de benodigde punten voor een FIA Superlicentie te verzamelen, maakte hij de overstap vanuit de IndyCar naar de Formule 2, waar hij uitkomt voor Hitech Pulse-Eight. In Montreal kende de Amerikaan een verdienstelijk weekend met een negende plaats in de sprintrace en een zevende eindklassering in de hoofdrace. Daarmee bezet hij momenteel de twaalfde plek in het F2-kampioenschap. Later dit jaar krijgt Herta de kans om zich direct te bewijzen in de koningsklasse, aangezien hij vier vrije trainingen voor Cadillac zal afwerken, te beginnen in Spanje.

Vanuit de leiding van Cadillac is er nog geen officiële indicatie gegeven dat zij Bottas op korte termijn willen vervangen. Teambaas Graeme Lowdon benadrukte onlangs nog het belang van de huidige line-up voor de ontwikkeling van de auto. "We plukken daar nu al de vruchten van", zo vertelde de teambaas eerder. "Je kunt zien hoe beide coureurs de monteurs helpen met gerichte feedback". Toch liet Lowdon ook optekenen dat Herta het team voor moeilijke keuzes kan stellen als hij goed blijft presteren in de opstapklasse.

Bottas is overigens niet de enige coureur die momenteel het middelpunt is van de geruchtenmolen. Ook rondom het team van Haas deden in Canada verhalen de ronde dat Esteban Ocon vroegtijdig aan de kant zou worden geschoven. Zowel Ocon als Haas-teambaas Ayao Komatsu verwezen die speculaties in Montreal echter resoluut naar het rijk der fabelen.

Gerelateerd