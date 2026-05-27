Ziggo Sport-commentator Olav Mol is kritisch op de televisieregistratie van de Formule 1. Volgens de analist brengt de regie cruciale inhaalhulpmiddelen van Max Verstappen onvoldoende in beeld, waardoor het voor de kijker lijkt alsof concurrenten moeiteloos kunnen aanhaken. Dat stelde de verslaggever tijdens een terugblik op de Grand Prix van Canada.

De viervoudig wereldkampioen kende in Montreal een weekend vol uitersten. Waar de coureur van Red Bull Racing op zaterdag nog gefrustreerd was over de afstelling van zijn RB22 en het gebrek aan feedback van race-ingenieur Gianpiero Lambiase, reed hij een dag later naar de derde plaats. De Nederlander eindigde ruim elf seconden achter racewinnaar Kimi Antonelli en vlak achter Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Volgens Mol heeft de formatie uit Milton Keynes optimaal geprofiteerd van de weersomstandigheden om het tij te keren.

Profiteren van regenprotocol

Omdat de kans op neerslag groot was, trad het zogeheten regenprotocol in werking. Hierdoor mocht het team van Verstappen alsnog wijzigingen doorvoeren aan de wagen. "Red Bull had een geluk bij een ongeluk", stelt Mol. "Ik vind dat slim. Ik vind het ook verstandig dat Max zegt dat het niet werkt", vervolgt de commentator over de eerdere experimenten met de afstelling. Volgens de televisiemaker toonde de kopman van Red Bull zich een ware professional door toch voluit te gaan met een ongewenste set-up. "Hij zei niet: het werkt niet en ik doe het niet. Willen jullie het niet? Dan laten we zien dat het niet werkt, maar hij ging niet minder gas geven", aldus Mol.

Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers deelt die lezing en prijst de werkethiek vanV Verstappen. "Er is geen plaats om eigenwijs te zijn. Je wilt weten hoe het zit. Als iemand denkt dat het zo werkt, wil je dat elimineren. Het is in je eigen belang dat je met het idee van een ander maximaal gas geeft. Je wil gewoon weten hoe het zit", verklaart Lammers.

Overtake mode onzichtbaar

Tijdens de race vocht Verstappen een intens duel uit met Hamilton. Analist Robert Doornbos zag dat de Britse coureur in de slotfase veel snelheidsoverschot had. Mol haakt daarop in door te wijzen op het complexe energiebeheer van de RB22. "Jij zei dat Max goed terugkwam. Max heeft daar zelf ook wat over gezegd", reageert de ervaren commentator. Hij baalt ervan dat de zogenoemde 'overtake mode' niet goed zichtbaar is voor de televisiekijker, in tegenstelling tot het DRS-systeem in het verleden. "Daar zien we op televisie niks van. Het lijkt dus alsof hij makkelijk bij kon blijven", bekritiseert hij de keuzes van de FOM.

De kritiek van de Ziggo Sport-commentator staat niet op zichzelf. Eerder dit seizoen uitten fans en andere prominenten, waaronder Red Bull-adviseur Helmut Marko, al hun onvrede over de datavoorziening tijdens de uitzendingen. Omdat de huidige generatie wagens sterk afhankelijk is van geavanceerde energieterugwinningssystemen, is het voor volgers essentieel om te zien hoeveel elektrisch vermogen een coureur nog beschikbaar heeft. Doordat de regie dit onvoldoende inzichtelijk maakt, zijn gevechten op de baan volgens critici onnodig lastig te volgen.